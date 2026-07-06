L'avvocato Simone Pillon, difensore della coppia nota come la "famiglia nel bosco", ha annunciato l'esclusione dei cronisti dalla prossima udienza presso il Tribunale dei minori dell'Aquila. La decisione, comunicata il 4 luglio 2026, riguarda l'udienza convocata per esaminare l'istanza di ricongiungimento familiare, un passo cruciale dopo il trasferimento dei bambini in una casa famiglia avvenuto nel novembre precedente.

La richiesta di non ammettere cronisti e troupe televisive è stata motivata direttamente da Pillon, il quale ha espresso la volontà di "evitare per i minori un ulteriore stress".

L'avvocato ha sottolineato che la giornata dell'udienza prevede già per i bambini "adempimenti importanti", rendendo necessaria una maggiore tutela della loro serenità. Pur riconoscendo l'importanza del ruolo della stampa, Pillon ha evidenziato il suo apprezzamento per il lavoro dei giornalisti e il rispetto per la "preziosa funzione della stampa nella nostra democrazia", pur mantenendo ferma la priorità della protezione dei minori. L'istanza per il ricongiungimento è stata formalmente presentata il 25 giugno 2026.

L'udienza e la tutela dei minori

L'udienza fissata presso il Tribunale dei minori dell'Aquila è di fondamentale importanza per la valutazione della richiesta di ricongiungimento tra i genitori e i figli.

Attualmente, i minori si trovano in una struttura protetta, e il procedimento mira a stabilire le condizioni per un eventuale ritorno in famiglia. La scelta di richiedere l'esclusione dei media è stata dettata dall'esigenza primaria di tutelare la privacy e il benessere psicologico dei bambini coinvolti in un iter giudiziario così delicato. L'obiettivo è garantire un ambiente il più possibile sereno e privo di pressioni esterne durante un momento già emotivamente intenso per i minori.

Il ruolo del Tribunale per i minorenni

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila rappresenta l'organo giudiziario competente per tutte le controversie che coinvolgono i minori nella regione Abruzzo. La sua giurisdizione si estende a procedimenti complessi che riguardano la tutela, l'affidamento e il ricongiungimento familiare.

Questo ente opera con una particolare attenzione alla riservatezza e alla protezione dei soggetti minorenni, principi cardine che guidano ogni sua azione. La sua funzione è quella di assicurare che le decisioni prese siano sempre nell'esclusivo interesse superiore del minore, garantendo un approccio sensibile e mirato alla salvaguardia dei loro diritti e della loro integrità.