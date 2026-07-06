Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di domenica 5 luglio 2026 a Siponto, frazione di Manfredonia (Foggia). Le fiamme hanno interessato un'area di sterpaglie e pineta a ridosso del Camping Lido Salpi, minacciando la struttura che ospitava circa cento turisti. L'allarme, scattato intorno alle ore 16:00, ha reso necessario l'immediato intervento dei soccorsi e l'evacuazione precauzionale dei cento ospiti, condotta dai vigili del fuoco di Manfredonia per garantire la sicurezza.

Dispiegamento di forze e difficoltà operative

Nelle operazioni di spegnimento è stato impiegato un imponente dispiegamento di forze: ventiquattro vigili del fuoco con dieci automezzi.

Le squadre provengono dai distaccamenti di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Lucera, con il supporto di una squadra AIB del comando provinciale di Foggia e un'autobotte dal capoluogo. Il coordinamento è affidato al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS).

La difficoltà di far avanzare gli automezzi nella pineta ha spinto il DOS a valutare la richiesta di un mezzo aereo dei vigili del fuoco, risorsa cruciale per domare il rogo nelle aree più impervie.

Collaborazioni e operazioni in corso

Le attività, coordinate dai vigili del fuoco ai sensi degli articoli 9 e 10 del Codice della Protezione civile, vedono la collaborazione di squadre di volontari e unità dell'Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali). Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso, con l'obiettivo di mettere in sicurezza l'intera area.