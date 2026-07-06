Il 6 luglio 2026, a Cagliari, la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Anna Cau, ha inaugurato il primo tavolo di confronto interamente dedicato al delicato rapporto tra minori e mondo digitale. L'iniziativa ha visto la partecipazione di un ampio spettro di rappresentanti, tra cui istituzioni, esponenti del mondo della scuola, accademici universitari, professionisti della sanità e della giustizia, oltre a ordini professionali e numerose associazioni. L'obiettivo primario di questo incontro è la costruzione di una strategia condivisa e organica, volta alla prevenzione, alla formazione e alla tutela efficace dei minori all'interno dell'ambiente digitale.

Durante il dibattito, è stato unanimemente evidenziato come l'influenza del digitale sia diretta e profonda sulla crescita, sulle relazioni interpersonali e sul benessere psicologico dei più giovani. È emersa con forza la necessità impellente di un approccio coordinato e sinergico che coinvolga attivamente la famiglia, la scuola e le istituzioni. Particolare enfasi è stata posta sull'importanza di offrire un sostegno concreto ai genitori e di implementare misure efficaci per la prevenzione dei rischi che possono derivare da un uso non consapevole e spesso eccessivo delle tecnologie. Le priorità strategiche delineate includono la formazione specifica dei genitori, il rafforzamento del ruolo educativo svolto dalla scuola, la promozione di un'educazione digitale strutturata e l'implementazione di interventi rapidi e mirati nei casi di maggiore vulnerabilità.

Allarme Sanitario e Impegno Accademico

Dal settore sanitario è giunto un chiaro allarme riguardo al crescente disagio giovanile, che si manifesta con un preoccupante aumento delle fragilità psicologiche strettamente connesse all'uso intensivo delle tecnologie digitali. In questo contesto, le Università di Cagliari e Sassari hanno riaffermato il loro solido impegno nella ricerca, nella formazione e nell'analisi approfondita degli effetti che l'innovazione digitale produce sulle nuove generazioni. Parallelamente, il mondo della giustizia ha richiamato l'attenzione sulla responsabilità genitoriale, sottolineando l'urgenza di intervenire preventivamente, prima che le situazioni di disagio possano degenerare e giungere all'attenzione dei tribunali.

Rete Territoriale e Proposte Educative

Pediatri, assistenti sociali, rappresentanti degli ordini professionali e le associazioni presenti hanno concordato sulla cruciale necessità di edificare una rete territoriale stabile e collaborativa, capace di offrire supporto continuo. Tra le proposte più significative emerse dal confronto figurano il potenziamento della "media education" e l'introduzione di percorsi di educazione digitale strutturati e obbligatori all'interno dei programmi scolastici. La Garante regionale ha inoltre annunciato l'avvio di un percorso di studio e approfondimento di carattere permanente sul tema, con l'ambizioso obiettivo di mettere in rete le diverse competenze e di elaborare proposte operative concrete.

Il tavolo di confronto proseguirà i suoi lavori nei prossimi mesi, con l'intento di definire una strategia regionale condivisa e onnicomprensiva per la tutela dei minori nell'ambiente digitale, consolidando così l'impegno già espresso nella "Relazione attività 2025-2026" del Consiglio regionale della Sardegna, che sottolinea tra le sue funzioni la promozione di azioni per i diritti dei minori e la partecipazione a tavoli interistituzionali per la loro salute e benessere.