I lavoratori dell'Agenzia Forestas della Sardegna hanno annunciato uno sciopero per il prossimo 21 luglio, una data che cade in piena campagna antincendi. Questa significativa decisione è stata comunicata congiuntamente dalle principali sigle sindacali del settore: Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil. La mobilitazione è stata proclamata per esprimere una forte protesta contro la mancata stabilizzazione dei lavoratori e la persistente carenza di personale, problematiche considerate particolarmente gravi in un momento delicato per la salvaguardia del territorio sardo dagli incendi boschivi.

L'iniziativa mira a richiamare l'attenzione sulle condizioni operative e contrattuali del personale, ritenute non più sostenibili.

Le ragioni della mobilitazione

Le organizzazioni sindacali hanno chiarito che la scelta di ricorrere allo sciopero si è resa indispensabile per porre l'accento sulle condizioni lavorative e sulle difficoltà operative che il personale forestale è costretto ad affrontare quotidianamente. Tra le principali rivendicazioni avanzate figurano la richiesta improrogabile di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e un sostanziale aumento dell'organico. Quest'ultimo è giudicato insufficiente per far fronte alle esigenze crescenti della campagna antincendi, che ogni anno mette a dura prova le risorse umane e strumentali dell'Agenzia.

I sindacati hanno sottolineato con preoccupazione che l'attuale situazione rischia concretamente di compromettere la sicurezza dei territori e dei cittadini, lasciando vaste aree vulnerabili al pericolo degli incendi.

Il ruolo strategico di Forestas nella lotta agli incendi

L'Agenzia Forestas riveste un ruolo centrale e insostituibile nella gestione e tutela delle aree forestali della Sardegna. È l'ente regionale specificamente preposto alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi, un compito di vitale importanza per l'isola. L'agenzia coordina un'ampia gamma di attività essenziali, che includono la sorveglianza costante del territorio, la manutenzione delle aree verdi e l'intervento rapido nelle zone a rischio.

Queste operazioni vengono svolte in stretta collaborazione con la Protezione Civile e altre istituzioni coinvolte nella gestione delle emergenze. Forestas ha la responsabilità di gestire oltre 220.000 ettari di territorio regionale, svolgendo non solo attività di prevenzione e spegnimento incendi, ma anche cruciali interventi di ripristino ambientale post-incendio, contribuendo così alla rigenerazione degli ecosistemi.

La proclamazione di questo sciopero, che avviene proprio in un periodo di massimo rischio incendi, evidenzia con forza le criticità del settore e l'urgenza delle richieste dei lavoratori. Essi domandano interventi urgenti e strutturali per garantire non solo la propria dignità lavorativa, ma soprattutto la sicurezza del patrimonio boschivo e delle comunità locali, che dipendono dall'efficienza e dalla piena operatività dell'Agenzia Forestas per la loro incolumità.