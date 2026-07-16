La Corte d'Assise di Torino ha emesso una sentenza di condanna a 27 anni di reclusione nei confronti di Giovanni Zippo, un ex guardia giurata, riconosciuto colpevole per la devastante esplosione che ha colpito una palazzina in via Nizza, nel cuore del quartiere Lingotto. L'evento tragico, avvenuto il 30 giugno 2025, ha causato la morte di una donna e il ferimento di diverse altre persone, lasciando un segno indelebile nella comunità torinese. Zippo era stato accusato di reati di estrema gravità: omicidio volontario, disastro e lesioni, capi d'accusa che riflettono la portata distruttiva e le conseguenze umane dell'accaduto.

La severa condanna della Corte d'Assise

La decisione della Corte d'Assise ha superato la richiesta avanzata dalla procura, che aveva sollecitato una pena di 25 anni di reclusione per l'imputato. Questo scarto di due anni evidenzia la particolare gravità che i giudici hanno attribuito ai fatti e alla condotta dell'ex guardia giurata. Il lungo e complesso processo giudiziario ha permesso di ricostruire minuziosamente la dinamica dell'esplosione, attraverso l'audizione di un gran numero di testimoni. Tra questi, si sono succeduti in aula soccorritori intervenuti sul luogo dell'emergenza e residenti dello stabile direttamente coinvolto, le cui testimonianze sono state cruciali per delineare il quadro degli eventi.

La Corte ha riconosciuto pienamente la responsabilità dell'imputato, sottolineando la gravità inaudita dei fatti che hanno portato alla distruzione e alla perdita di vite umane. La condanna a 27 anni rappresenta una risposta ferma e decisa da parte della giustizia, a fronte di un episodio che ha scosso profondamente l'opinione pubblica.

Le drammatiche conseguenze dell'esplosione nel Lingotto

L'esplosione, che ha avuto il suo epicentro nella palazzina di via Nizza, ha lasciato dietro di sé uno scenario di devastazione. I danni strutturali all'edificio sono stati ingenti, rendendo l'immobile inagibile e compromettendone l'integrità. Ma le ripercussioni non si sono limitate allo stabile direttamente colpito: anche gli edifici circostanti hanno subito gravi lesioni, testimoniando la potenza distruttiva dell'onda d'urto.

Questa situazione ha reso estremamente complesse e pericolose le operazioni di soccorso, che hanno visto impegnati per ore i vigili del fuoco e le squadre di emergenza nel tentativo di estrarre eventuali superstiti e mettere in sicurezza l'area. Le indagini successive all'evento sono state condotte con meticolosità, consentendo di ricostruire con precisione l'accaduto e di individuare le responsabilità penali che hanno portato alla condanna di Giovanni Zippo. Il caso dell'esplosione nel quartiere Lingotto ha suscitato una profonda emozione e un senso di sgomento non solo tra gli abitanti della zona, ma in tutta la città di Torino, che ha seguito con apprensione gli sviluppi giudiziari di questa tragica vicenda.