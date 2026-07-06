Un'audace spaccata notturna ha colpito il grande magazzino Trony di San Sperate, situato strategicamente lungo la statale 131, nella provincia di Cagliari. L'episodio, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2026, ha visto un gruppo di malviventi utilizzare un furgone come ariete per irrompere all'interno del punto vendita, causando danni significativi alla struttura e sottraendo una cospicua quantità di merce.

L'azione criminale è stata eseguita con rapidità e determinazione. I ladri hanno sfondato una delle principali vetrine dell'esercizio commerciale, creando un varco attraverso il quale hanno avuto accesso ai locali.

Una volta all'interno, si sono concentrati sulla razzia di numerosi telefonini e una vasta gamma di altri oggetti elettronici, il cui valore complessivo è ancora in fase di quantificazione da parte delle autorità competenti. Il bottino, sebbene non ancora stimato con precisione, si preannuncia di entità considerevole, data la tipologia e la quantità degli articoli sottratti.

Dopo aver compiuto il furto, i responsabili si sono dati alla fuga a bordo di un'automobile, abbandonando sul posto il furgone utilizzato per la spaccata. Le prime verifiche hanno rivelato che il veicolo era anch'esso di provenienza furtiva, un dettaglio che aggiunge un ulteriore tassello alle indagini in corso.

Le indagini dei Carabinieri

Immediatamente dopo l'allarme, sul luogo del furto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Iglesias, la cui competenza territoriale si estende all'area interessata, affiancati dai colleghi della stazione di San Sperate. I militari hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei malviventi e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Tra le prime e fondamentali operazioni, è stato effettuato il prelievo dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza del negozio e delle aree circostanti. Queste immagini potrebbero rivelarsi cruciali, avendo potenzialmente ripreso tutte le fasi del colpo, dall'arrivo dei ladri all'irruzione, fino alla fuga con la refurtiva.

Il negozio Trony e la sua posizione strategica

Il punto vendita Trony di San Sperate, bersaglio di questa incursione, è un importante riferimento per l'acquisto di elettronica di consumo nella regione. La sua ubicazione lungo la statale 131, una delle principali e più trafficate arterie stradali della Sardegna che connette il nord e il sud dell'isola, lo rende facilmente accessibile a un vasto pubblico, ma anche, purtroppo, esposto a questo genere di azioni criminali. Trony, come noto, è una consolidata catena italiana specializzata nella vendita di prodotti di elettronica, elettrodomestici, informatica e telefonia, con una vasta rete di punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, confermando la sua rilevanza nel settore.