Un tragico incidente stradale ha scosso la Gallura nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026, causando la morte di Lorenzo Milia, un giovane motociclista di 23 anni. Il fatale scontro è avvenuto nella frazione di Lu Fraili, nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo. Nonostante i disperati tentativi di salvarlo, il giovane è deceduto all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove era stato trasportato d'urgenza in condizioni estremamente critiche.

L'evento si è verificato nella serata di giovedì, intorno alle 22:00. Lorenzo Milia era in sella alla sua moto di grossa cilindrata, una Kawasaki, quando, per dinamiche ancora da chiarire con precisione, ha impattato violentemente contro un'utilitaria.

Al volante dell'automobile si trovava una ragazza del posto, la quale, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze fisiche e le sue condizioni sono state giudicate buone.

La violenza dell'impatto ha causato a Milia ferite gravissime. Immediatamente dopo lo schianto, sul luogo dell'incidente sono giunti i soccorritori del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al motociclista e lo ha trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Olbia. Qui, nonostante l'instancabile lavoro dei medici e i molteplici tentativi di rianimazione, le condizioni del giovane si sono aggravate irrimediabilmente. Il decesso è stato constatato poco dopo le 3:00 del mattino.

Sul posto, per i rilievi di rito e per avviare le indagini necessarie a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale.

Le autorità stanno lavorando per accertare le cause dell'incidente, che al momento restano sconosciute, e per definire eventuali responsabilità.

Il contesto dell'incidente a Loiri Porto San Paolo

La frazione di Lu Fraili, teatro di questo tragico evento, è una località situata nel comune di Loiri Porto San Paolo. Questo centro della Gallura, in provincia di Sassari, è rinomato per la sua suggestiva posizione costiera e per la vicinanza a luoghi di interesse naturalistico come l'isola di Tavolara. La zona, specialmente durante il periodo estivo, è caratterizzata da un'elevata affluenza di persone, tra residenti e numerosi turisti. Questo rende le strade del territorio particolarmente trafficate e richiede una maggiore attenzione alla guida. L'incidente ha gettato un'ombra di dolore e sgomento sulla comunità locale e su quanti conoscevano il giovane Lorenzo Milia.