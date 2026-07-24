Un grave incidente sul lavoro ha scosso l'Interporto di Bentivoglio, nel Bolognese, nella notte tra il 23 e il 24 luglio 2026. Un operaio di 35 anni, di nazionalità egiziana, è rimasto ferito dopo essere caduto da un carrello elevatore. L'uomo, impiegato in una ditta specializzata in servizi di trasporto corrieristico nazionale e internazionale, è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Bologna in condizioni definite di media gravità. Sul luogo dell'accaduto sono prontamente intervenuti i Carabinieri di Malalbergo e Minerbio, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento.

La dinamica dell'incidente e i soccorsi

L'episodio si è verificato durante le consuete operazioni di movimentazione merci all'interno dei vasti magazzini della struttura logistica. Il lavoratore si trovava alla guida del carrello elevatore quando, per cause ancora sotto indagine, il mezzo ha violentemente urtato una parete del magazzino. L'impatto ha causato la repentina caduta dell'operaio dal veicolo. I sanitari giunti sul posto hanno fornito le prime cure e, valutate le condizioni di media gravità, hanno disposto il trasferimento immediato al nosocomio bolognese per le cure specialistiche e ulteriori verifiche cliniche.

Le indagini e le responsabilità

Le forze dell'ordine, con il supporto dei Carabinieri, stanno conducendo un'indagine approfondita.

L'obiettivo è duplice: da un lato, chiarire ogni aspetto della dinamica che ha portato all'incidente; dall'altro, accertare l'eventuale presenza di responsabilità e verificare scrupolosamente il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro all'interno della ditta coinvolta. Ogni dettaglio sarà esaminato per garantire la piena aderenza alle direttive vigenti in materia di tutela dei lavoratori.

Prevenzione e sicurezza nei magazzini logistici

L'ambiente dei magazzini logistici, con la costante movimentazione di merci e l'utilizzo intensivo di carrelli elevatori, rappresenta un contesto ad alto rischio che richiede l'adozione di rigorose misure di sicurezza. La prevenzione degli infortuni è una priorità assoluta.

Esperienze passate e sentenze relative a incidenti analoghi hanno spesso messo in luce l'importanza cruciale di specifici dispositivi e procedure. Tra questi, la dotazione di sensori di sicurezza sui mezzi, capaci di rilevare la presenza di ostacoli o persone e di intervenire rallentando o fermando il veicolo, si è dimostrata fondamentale. Altrettanto essenziale è la chiara segnalazione dei percorsi dedicati ai muletti e ai pedoni, per evitare collisioni e garantire una separazione sicura degli spazi operativi. Tali sistemi, quando validati e implementati correttamente dagli organi preposti alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, contribuiscono in modo significativo a elevare il livello di tutela degli operatori.

Le attuali indagini all'Interporto di Bentivoglio includeranno, pertanto, un'attenta verifica sull'applicazione di queste e altre normative vigenti, per assicurare che ogni precauzione sia stata adottata per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.