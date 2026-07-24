Un grave incidente si è verificato questa mattina in un'azienda produttrice di accumulatori situata a Quarto Inferiore, nel Comune di Granarolo Emilia (Bologna). Un operaio è stato soccorso dai vigili del fuoco a seguito di un violento scoppio e del successivo incendio. L'intervento delle squadre di emergenza è avvenuto intorno alle 10:30, presso lo stabilimento di via Badini. Il lavoratore coinvolto è stato prontamente tratto in salvo, affidato alle cure dei sanitari e trasportato in ospedale per le necessarie attenzioni mediche.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un significativo dispiegamento di forze: quattro squadre del comando provinciale di Bologna e un'autobotte.

Data la natura dell'attività aziendale, è stato impiegato anche il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per gestire le possibili contaminazioni pericolose. Dopo le operazioni di spegnimento e le verifiche del caso, la porzione dello stabile interessata dall'incendio è stata interdetta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dello scoppio e del conseguente incendio.

Dettagli sull'azienda coinvolta

L'azienda al centro dell'incidente è la Arco Technologies S.r.l., con sede legale in via Badini 21 a Quarto Inferiore, Granarolo dell'Emilia (BO). Opera nel settore della fabbricazione di batterie e accumulatori elettrici (codice ATECO 27.2).

Nel corso del 2024, ha registrato un fatturato di 581.960 euro, chiudendo l'esercizio con una modesta perdita di 481 euro. La forza lavoro dell'impresa, al momento dell'ultimo rilevamento, contava meno di dieci dipendenti.

Il ruolo del nucleo NBCR

Il nucleo NBCR dei vigili del fuoco è un gruppo altamente specializzato che interviene in situazioni con rischio di contaminazione da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche. È dotato di tute protettive, maschere antigas, rilevatori di sostanze pericolose e unità mobili per decontaminazione e rilevazione, come previsto dall'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.