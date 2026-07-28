Una vasta operazione antidroga, denominata "Zenigata", è stata condotta con successo dalla Polizia di Stato di Ravenna, portando all'arresto di tredici individui. Le persone fermate sono accusate di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di aver utilizzato canali online per le loro attività illecite. L'intervento si è svolto nel territorio ravennate e ha visto l'impiego di numerosi agenti per l'esecuzione delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, segnando un significativo colpo al traffico di droga.

Le indagini e il modus operandi della rete di spaccio

L'indagine, avviata nei mesi precedenti, ha permesso di individuare e disarticolare una rete criminale che sfruttava piattaforme digitali e strumenti di comunicazione online per organizzare la vendita e la consegna di droga. Questo approccio telematico facilitava il contatto tra spacciatori e acquirenti, rendendo al contempo più complessa l'individuazione da parte delle forze dell'ordine.

Durante le perquisizioni, la Polizia ha sequestrato diverse quantità di droga e strumenti per il confezionamento delle dosi. Le indagini hanno evidenziato una rete ben strutturata e capace di operare su vasta scala, coinvolgendo anche minorenni tra i clienti.

Le autorità hanno dichiarato che l'operazione rappresenta un importante risultato nella lotta al traffico di stupefacenti online.

L'impegno della Polizia di Stato e il quadro legale

La Polizia di Stato, che ha condotto l'operazione, è impegnata nella prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio nazionale. Tra i suoi compiti principali, il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Le indagini antidroga sono priorità operative, specialmente per i nuovi canali digitali di spaccio.

La normativa italiana prevede pene severe per chi è colpevole di traffico e spaccio di stupefacenti, con aggravanti per l'uso di strumenti telematici o il coinvolgimento di minori. L'operazione "Zenigata" si inserisce in questo quadro di contrasto, evidenziando l'attenzione delle forze dell'ordine verso le nuove modalità di commissione dei reati.