Un giovane residente ad Ascoli Piceno è stato denunciato dalla Polizia di Stato per detenzione illecita di armi bianche e di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 24 luglio 2026, all’interno della sua abitazione, dopo che la madre aveva allertato la sala operativa della Questura, segnalando il comportamento preoccupante del figlio.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno immediatamente percepito un forte odore di cannabis e hanno notato un atteggiamento particolarmente nervoso nel giovane, già noto alle forze dell’ordine.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di un machete di circa 50 centimetri e di un pugnale con lama superiore ai 20 centimetri, entrambi occultati nella camera da letto. Inoltre, sono stati rinvenuti oltre 45 grammi di cannabis, conservati in vari contenitori, insieme a bustine contenenti residui della stessa sostanza. Il giovane è stato così denunciato a piede libero per i reati di detenzione illecita di armi bianche e di sostanze stupefacenti, ritenute destinate alla cessione a terzi.

Operazioni antidroga: arresto in fabbrica

Il territorio di Ascoli Piceno è stato recentemente teatro di un’altra operazione antidroga che ha portato all’arresto di un operaio cinquantenne.

L’uomo è stato colto in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Ascoli Piceno, supportati dal Nucleo Investigativo provinciale, nella zona industriale della città. L’arresto è avvenuto al termine di un servizio di osservazione, durante il quale il dipendente è stato sorpreso a consegnare un involucro a un acquirente all’interno dello stabilimento in cui lavorava.

I Carabinieri hanno seguito il veicolo dell’acquirente, fermandolo poco dopo. Il conducente ha spontaneamente consegnato circa 5 grammi di cocaina, dichiarando di averli appena acquistati. I controlli successivi all’interno della fabbrica, condotti con la collaborazione dell’Unità Cinofila della Polizia Locale, hanno permesso di rinvenire nella postazione di lavoro dell’operaio altre sei dosi di cocaina già confezionate, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

In totale, sono stati sequestrati quasi 60 grammi di cocaina.

L’operaio, anch’egli già noto alle forze dell’ordine, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno. Il Gip ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’uomo l’obbligo di dimora nel comune di residenza, con la prescrizione di permanere in casa durante le ore notturne. Le indagini su questo episodio proseguono per identificare eventuali altri soggetti coinvolti e per ulteriori sviluppi.

Il contrasto allo spaccio nel territorio ascolano

Questi recenti episodi sottolineano l’impegno costante delle forze dell’ordine, sia la Polizia di Stato che i Carabinieri, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Ascoli Piceno.

L’efficacia di tali interventi è spesso rafforzata dalla preziosa collaborazione dei cittadini, che, attraverso segnalazioni di situazioni sospette, contribuiscono attivamente alla sicurezza della comunità.