La Lega del Filo d’Oro ha registrato nel 2025 un nuovo record di utenti seguiti, fornendo assistenza a ben 1.405 persone. Questo dato include sia utenti sordociechi che pluriminorati psicosensoriali, segnando un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. L'attività si è svolta attraverso i dieci Centri e le Sedi Territoriali dell'associazione, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Fondata nel 1964, l'organizzazione si dedica da decenni al supporto, alla riabilitazione e all'inclusione di individui con gravi disabilità sensoriali e complesse.

L'impegno della Lega del Filo d'Oro: un massimo storico di assistenza

Nel corso del 2025, la Lega del Filo d’Oro ha assistito 1.405 utenti, stabilendo un massimo storico per l'associazione. Oltre al supporto diretto, l'organizzazione ha offerto numerose consulenze, valutazioni diagnostiche approfondite e interventi educativi domiciliari, ampliando così la portata del suo operato. Questi importanti risultati sono stati resi noti in occasione della pubblicazione del Bilancio Sociale 2025. La presidente Rossano Bartoli ha evidenziato come “la Lega del Filo d’Oro si confermi un punto di riferimento essenziale per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e per le loro famiglie”.

Missione e diffusione territoriale dell'associazione

L'associazione opera capillarmente sul territorio italiano, attraverso una solida rete di Centri Residenziali e Sedi Territoriali dislocate in diverse regioni. La sua missione è offrire servizi fondamentali quali riabilitazione, consulenza specialistica, supporto psicologico e percorsi di formazione. La Lega del Filo d’Oro si impegna costantemente nell'assistenza di persone affette da sordocecità e pluriminorazioni psicosensoriali, promuovendo attivamente la loro inclusione sociale e migliorando significativamente la qualità della vita. L'organizzazione è ampiamente riconosciuta a livello nazionale per la sua profonda esperienza e il suo impegno incrollabile nel delicato settore della disabilità sensoriale complessa.