La Regione Lombardia ha formalizzato la sua intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento penale scaturito dal tragico incendio che ha devastato il locale 'Le Constellation' a Crans-Montana, situato nel Cantone Vallese della Confederazione Svizzera. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale, su proposta diretta del presidente Attilio Fontana, attraverso l'approvazione di un'apposita delibera. L'evento, verificatosi nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, ha purtroppo causato la morte e il ferimento di numerosi cittadini, con un impatto particolarmente doloroso sulla comunità lombarda, data la presenza di molti giovani residenti della regione tra le vittime e i feriti.

Per assicurare la difesa degli interessi dell'Ente regionale in questo delicato contesto giudiziario, l'incarico legale è stato affidato al professor avvocato Paolo Bernasconi, professionista stimato del foro del Cantone Ticino. La costituzione di parte civile da parte della Regione Lombardia sottolinea la gravità del tragico evento e il suo significativo impatto sulla comunità locale, coinvolgendo direttamente e profondamente i cittadini della regione.

Le circostanze dell'incendio e il quadro giudiziario

L'incendio che ha colpito il bar 'Le Constellation' a Crans-Montana ha avuto conseguenze devastanti, provocando la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115, la maggior parte delle quali erano adolescenti.

Tra le vittime si contano anche sei cittadini italiani, un dato che ha ulteriormente accentuato la risonanza del dramma nel nostro Paese. Le indagini condotte sull'accaduto hanno rivelato che l'incendio è scaturito in un momento di festa: alcune bottiglie di champagne, decorate con stelle filanti, sarebbero state sollevate troppo vicine al soffitto del seminterrato del bar, innescando la combustione della schiuma fonoassorbente presente.

Sul fronte giudiziario, i proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, sono stati formalmente accusati in Svizzera di reati gravi, tra cui omicidio colposo per negligenza, lesioni personali per negligenza e incendio doloso. Entrambi sono stati sottoposti a numerosi interrogatori da parte dei pubblici ministeri e degli avvocati che rappresentano le parti civili, nel tentativo di fare piena luce sulle responsabilità e sulle dinamiche che hanno portato a tale catastrofe.

L'impegno delle istituzioni italiane nel processo

La decisione della Regione Lombardia di costituirsi parte civile si inserisce in un più ampio contesto di mobilitazione istituzionale italiana. Già in precedenza, il governo italiano aveva intrapreso iniziative analoghe, motivando la propria scelta con le ingenti risorse economiche e umane impiegate per fornire assistenza medica, psicologica e logistica ai cittadini italiani coinvolti nella tragedia. Questo impegno congiunto riflette la volontà di garantire giustizia e supporto alle vittime e alle loro famiglie.

Un elemento cruciale emerso dall'indagine svizzera riguarda le mancanze nei controlli di sicurezza: è stato accertato che dal 2019 non era stato effettuato alcun controllo annuale sulla sicurezza del bar, un'omissione che potrebbe aver contribuito alla gravità dell'evento.

Le autorità italiane hanno ribadito il loro fermo proposito di continuare a seguire attentamente l'intero procedimento giudiziario in Svizzera, assicurando un costante e ininterrotto sostegno alle famiglie delle vittime in ogni fase del processo.