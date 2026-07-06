Il Comune di Campomarino ha avviato un servizio di vigilanza privata notturna per rafforzare la sicurezza urbana e tutelare il patrimonio pubblico e il decoro cittadino. L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale e coordinata da Erika Della Penna, delegata alla sicurezza, mira a garantire maggiore tranquillità durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Il servizio è stato affidato tramite la Determinazione 432 del dirigente del settore urbanistica.

Il servizio sarà operativo ogni giorno dalle 22:00 alle 6:00 del mattino, fino al 31 agosto.

Prevede l'impiego di Guardie particolari giurate di un istituto di vigilanza privata regolarmente autorizzato. L'attenzione si concentrerà sul Lido di Campomarino, zona con il maggiore afflusso di residenti e turisti nella stagione estiva. I controlli interesseranno piazze, parchi, monumenti, edifici comunali e le principali aree pubbliche, con l'obiettivo di prevenire atti vandalici, contrastare la microcriminalità e tutelare il patrimonio comunale.

Obiettivi e dichiarazioni del Sindaco

L'attività di vigilanza è un importante strumento di prevenzione e deterrenza, parte del programma comunale per una Campomarino più sicura e accogliente. Il sindaco Enzo Norante ha evidenziato: "La sicurezza dei cittadini e la tutela del nostro territorio sono obiettivi che perseguiamo con determinazione.

Con questo servizio, rafforziamo il presidio notturno, offrendo una risposta concreta alla comunità e rendendo Campomarino più vivibile e accogliente. È un investimento sulla prevenzione, sul decoro urbano e sulla valorizzazione della nostra città, specialmente in un periodo di significativa presenza di visitatori."

Campomarino: contesto turistico e servizi complementari

Campomarino, località costiera molisana, registra un notevole incremento di presenze turistiche in estate, specie nell'area del Lido. Oltre alla vigilanza, il territorio offre servizi pubblici essenziali come la postazione del 118 e la guardia medica, attivati per residenti e visitatori nel periodo estivo. Questi servizi, insieme alla nuova vigilanza, mirano a garantire un presidio completo, migliorando l'assistenza e la sicurezza complessiva offerta dall'Amministrazione comunale.