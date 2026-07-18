Il consigliere regionale Maurizio Mangialardi ha rivolto un pressante appello alla Regione Marche, sollecitandola a fornire un sostegno concreto e indispensabile al Comune di Ancona. L'oggetto di questa richiesta di supporto è la complessa e dibattuta questione legata alla realizzazione di un nuovo crematorio nel capoluogo marchigiano. La necessità di dotare Ancona di un impianto di cremazione moderno e funzionale è un tema che ha generato un ampio dibattito, coinvolgendo attivamente sia la cittadinanza che le diverse istituzioni locali, rendendo urgente una presa di posizione chiara e collaborativa da parte di tutti gli attori coinvolti.

La richiesta di un supporto istituzionale strategico

Mangialardi ha evidenziato con fermezza come l'amministrazione comunale di Ancona si trovi ad affrontare una situazione particolarmente intricata, che richiede un approccio sinergico e un'azione congiunta. Il consigliere ha sottolineato che il supporto della Regione non è solo auspicabile, ma è da considerarsi fondamentale per poter garantire l'individuazione e l'attuazione di una soluzione che sia realmente condivisa e sostenibile nel lungo periodo. In un passaggio chiave del suo intervento, Mangialardi ha dichiarato in modo perentorio: "La Regione Marche non può permettersi di abbandonare il Comune di Ancona su una questione così delicata e socialmente rilevante come quella della realizzazione di un crematorio".

Secondo la visione espressa da Mangialardi, una collaborazione istituzionale efficace e proattiva tra i diversi livelli di governo è assolutamente necessaria. Questa sinergia è vista come l'unica via per riuscire a rispondere in maniera adeguata e tempestiva alle crescenti esigenze della comunità. Inoltre, tale cooperazione è ritenuta essenziale per assicurare che l'intero percorso decisionale e realizzativo si svolga all'insegna della massima trasparenza e con una piena e autentica partecipazione di tutti gli stakeholder interessati, inclusi i cittadini, le associazioni e gli enti locali.

Il contesto e la rilevanza della proposta del crematorio

La proposta di edificare un nuovo impianto di cremazione all'interno del territorio di Ancona si colloca al centro di un vivace e continuo dibattito pubblico.

Mangialardi ha voluto rimarcare che la portata di questa questione va ben oltre i confini della sola amministrazione comunale. Essa coinvolge direttamente anche la Regione, la quale è chiamata a esercitare pienamente il suo ruolo di guida e di coordinamento nella pianificazione territoriale e nel sostegno alle scelte considerate strategiche per l'intero territorio marchigiano. La costruzione di un'infrastruttura come il crematorio, infatti, incide su aspetti che trascendono la dimensione puramente locale, toccando tematiche di carattere ambientale, sociale e di servizio pubblico essenziale.

L'obiettivo primario, come specificato dal consigliere regionale, è quello di pervenire a una soluzione che sia in grado di contemperare efficacemente le necessità dei cittadini, sempre più orientati verso la scelta della cremazione, con il rispetto scrupoloso delle normative vigenti in materia.

Questo implica una valutazione attenta di tutti gli aspetti tecnici, logistici e ambientali, al fine di garantire un servizio efficiente e rispettoso dell'ambiente e della salute pubblica. Il tema della cremazione ad Ancona, dunque, non è un semplice problema amministrativo, ma una sfida complessa che richiede una visione d'insieme e un impegno concertato.

In conclusione, la discussione sulla realizzazione del crematorio ad Ancona rimane un punto focale nell'agenda politica locale e regionale. L'invito di Maurizio Mangialardi a un più marcato e deciso coinvolgimento della Regione Marche si configura come un appello cruciale. L'intento è quello di affrontare in maniera più efficace e risolutiva le sfide e le complessità intrinseche alla realizzazione di un impianto che risponda alle moderne esigenze della popolazione, assicurando al contempo un processo decisionale robusto e condiviso.