Un'importante operazione condotta dai carabinieri di Bassano del Grappa ha portato all'arresto di un uomo di 44 anni, cittadino marocchino, e al sequestro di un'ingente quantità di hashish, pari a ben 683 chili. L'intervento, che ha inferto un duro colpo al traffico di droga nel territorio vicentino, è scattato in seguito a una segnalazione che indicava movimenti sospetti di un furgone in un garage situato in prossimità della stazione ferroviaria di Bassano del Grappa.

I militari dell'Arma, agendo con prontezza e discrezione, hanno avviato un'attività di sorveglianza, seguendo il veicolo per circa dodici chilometri.

Il furgone è stato intercettato e fermato nei pressi dell'uscita autostradale di Colceresa, in provincia di Vicenza. Durante il controllo, l'atteggiamento visibilmente nervoso del conducente ha rafforzato i sospetti degli investigatori, spingendoli a procedere con una perquisizione approfondita del mezzo.

All'interno del furgone, l'attenzione dei carabinieri è stata inizialmente attratta da una borsa, al cui interno sono stati scoperti i primi tre panetti di hashish. Un esame più meticoloso del veicolo ha poi rivelato la presenza di ulteriori 230 panetti, ciascuno del peso di 100 grammi, accuratamente occultati. Questo primo ritrovamento ha confermato la fondatezza delle segnalazioni e l'importanza dell'operazione in corso.

Il maxi sequestro e le sue implicazioni

L'indagine ha subito un'ulteriore svolta decisiva quando i carabinieri hanno esteso la perquisizione al garage dell'indagato, il luogo da cui erano partiti i primi movimenti sospetti. Qui, sparsi a terra, sono stati rinvenuti ulteriori panetti di hashish, per un totale impressionante di 660 chili. Sommando i quantitativi scoperti nel furgone e nel garage, il sequestro di droga ha raggiunto la cifra complessiva di 683 chili di hashish, una delle più significative operazioni recenti nella regione.

L'uomo di 44 anni, cittadino marocchino, è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato. Successivamente, l'arresto è stato convalidato dal tribunale, che ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere, in attesa delle successive fasi processuali.

Questa azione sottolinea l'efficacia delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico di droga e proteggere la sicurezza del territorio.

L'impegno contro il traffico di stupefacenti nel Vicentino

L'operazione dei carabinieri di Bassano del Grappa si inserisce in un più ampio contesto di operazioni antidroga che hanno recentemente interessato il territorio vicentino. In un caso distinto, la Guardia di Finanza ha condotto un'altra significativa azione nell'Alto Vicentino, culminata nel sequestro di oltre 31 chili di hashish. Anche in quella circostanza, la sostanza stupefacente era stata suddivisa in panetti e abilmente nascosta all'interno di un'autovettura, portando all'arresto di un giovane e alla denuncia di altri due soggetti coinvolti.

Questi episodi evidenziano la costante e determinata azione delle forze dell'ordine, sia dei carabinieri che della Guardia di Finanza, nel monitorare e contrastare con fermezza le reti di spaccio e il traffico di droga che tentano di radicarsi nella provincia di Vicenza. L'attenzione rimane alta per garantire la sicurezza e la legalità in tutta la regione.