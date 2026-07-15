Un violento nubifragio ha colpito l’Emilia-Romagna nel tardo pomeriggio, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e, purtroppo, una vittima. L’incidente fatale si è verificato a Bomporto, in provincia di Modena, dove una persona ha perso la vita mentre era alla guida della propria auto. La tragedia è avvenuta in via per Bastiglia: a causa della scarsa visibilità, dovuta all’intensa pioggia e alle forti raffiche di vento, la vettura si è schiantata contro un’altra automobile proveniente dalla direzione opposta. Al momento, l’identità della vittima non è stata ancora resa nota.

La sindaca di Bomporto, Tania Meschiari, ha prontamente segnalato una vasta gamma di danni nel territorio comunale. Tra le conseguenze più evidenti del maltempo si contano numerosi edifici scoperchiati, alberi caduti sulle strade e allagamenti diffusi che hanno creato notevoli disagi. L'impatto del temporale si è esteso ben oltre Bomporto, interessando diverse aree della regione, dalla pianura piacentina fino alla costa. Qui si sono registrati ulteriori alberi abbattuti, sottopassi e cantine allagate, oltre a interruzioni di corrente elettrica, i cosiddetti blackout, in molteplici zone. Le raffiche di vento, che hanno accompagnato il temporale, hanno raggiunto e in alcuni casi superato i 100 chilometri orari, aggravando ulteriormente la situazione.

Danni estesi e momenti di paura in provincia

Il maltempo non ha risparmiato altre località della provincia di Modena, dove si sono vissuti momenti di paura e si sono contati ingenti danni. Un episodio significativo si è verificato tra Pozza e Colombaro, dove un albero si è improvvisamente abbattuto su un’auto in transito, frantumando il parabrezza. Fortunatamente, la conducente è rimasta illesa, ma la strada è stata immediatamente chiusa per permettere le complesse operazioni di rimozione del grosso tronco. Anche a Modena città, nella zona Musicisti, il forte vento ha provocato il distacco di piastrelle dalla facciata esterna di un palazzo. Queste sono precipitate su un’auto parcheggiata, causando danni materiali ma, anche in questo caso, senza feriti.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco è stato messo a dura prova, gestendo circa 150 chiamate di emergenza e portando a termine una cinquantina di interventi urgenti sul territorio. La città di Carpi è stata particolarmente colpita dagli allagamenti: alcuni sottopassi si sono trasformati in veri e propri bacini d'acqua, con veicoli costretti ad affrontare circa 40 centimetri di acqua. Situazioni analoghe, con cadute di alberi e rami, chiusure temporanee di strade e danni a mezzi in sosta e in circolazione, si sono verificate anche a Sassuolo, Vignola, Maranello e Formigine. In diverse circostanze, la prontezza e la reattività degli automobilisti hanno giocato un ruolo cruciale nell'evitare conseguenze ben più gravi.

L'impatto del temporale e le operazioni di soccorso

Il violento temporale ha interessato un'ampia porzione dell'Emilia-Romagna, manifestando la sua massima intensità nelle province di Modena, Carpi, Sassuolo e Vignola. Le raffiche di vento, che hanno superato i 100 chilometri orari in alcune località, sono state la causa principale della caduta di numerosi alberi e rami, oltre a provocare danni significativi a edifici e infrastrutture essenziali. Le autorità locali, in coordinamento con le squadre di emergenza, sono intervenute tempestivamente per la messa in sicurezza delle aree colpite e per la rimozione degli ostacoli che bloccavano le strade, ripristinando la viabilità.

La situazione di emergenza è stata costantemente monitorata dalle amministrazioni comunali e dai vigili del fuoco, che hanno operato incessantemente per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza nelle zone più duramente provate dal maltempo.

Le complesse operazioni di soccorso e di rimozione dei detriti sono proseguite senza sosta, con l'obiettivo primario di ristabilire le normali condizioni di circolazione sulle principali arterie stradali della provincia, garantendo il ritorno alla piena funzionalità della rete viaria.