L'Umbria ha vissuto un venerdì 31 luglio 2026 di caldo eccezionale, con temperature che hanno superato i 40 gradi in diverse località. Nel primo pomeriggio, Arrone ha registrato 40,2 gradi e Attigliano ha toccato i 40,3 gradi, segnando i picchi più elevati della giornata.

Molte altre città della regione hanno sfiorato la soglia dei 40 gradi: Terni e Orvieto hanno raggiunto i 39,6 gradi, mentre San Gemini si è attestata a 39,5 gradi. Anche centri come Perugia (36,4 gradi) e Foligno (37 gradi) hanno registrato valori significativamente alti. Il caldo intenso ha interessato anche le zone montane, con la centralina di Norcia, situata a 1452 metri di altitudine, che ha superato i 28 gradi.

Picchi e minime notturne: il dettaglio delle temperature umbre

Oltre ai dati principali, altre stazioni meteorologiche hanno confermato l'ondata di calore. Sant’Arcangelo di Magione ha rilevato 40,1 gradi e Maceratola di Foligno ha raggiunto i 40 gradi esatti. Numerose località hanno visto la colonnina di mercurio avvicinarsi ai 40 gradi: Terni stazione ha toccato i 39,9 gradi; Deruta e Bivio Canoscio di Città di Castello hanno segnato 39,7 gradi; Perugia San Sisto, Poreta di Spoleto e Casteldilago di Arrone si sono fermate a 39,6 gradi. Valori elevati anche a Santa Maria degli Angeli (Assisi) con 39,3 gradi, e a Corciano, Perugia San Martino in Campo e San Giustino, che hanno registrato 39 gradi.

Anche a Norcia, nella località Grotti, la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi. La notte non ha offerto tregua, con minime elevate in molte aree. A Perugia Madonna Alta, la temperatura non è scesa sotto i 24,3 gradi, mentre a Terni stazione la minima è stata di 24,6 gradi. Altri centri come Bastia Umbra e Gubbio centro storico hanno registrato minime superiori ai 23 gradi. Nel comprensorio di Spoleto, la stazione di Colle San Tommaso ha rilevato una minima di 23,5 gradi, evidenziando notti "tropicali" in gran parte della regione.

Le previsioni per il fine settimana

Le previsioni indicano una persistenza delle temperature elevate. Per la giornata di sabato, si attende una stabilità dei valori, mentre per domenica è previsto un ulteriore lieve aumento, con punte che potrebbero nuovamente avvicinarsi ai 40 gradi nelle aree di pianura. L'estate in corso continua a essere caratterizzata da condizioni di caldo intenso e notti con temperature minime elevate in tutta l'Umbria.