Un grave accoltellamento ha colpito Parigi il 27 luglio 2026, quando tre donne sono rimaste ferite in un attacco avvenuto nella zona nord-ovest della capitale francese. L'aggressione si è verificata specificamente a Porte de Clichy, coinvolgendo vittime di 19, 24 e 36 anni. Le condizioni di due delle donne sono state giudicate gravi, mentre la terza ha riportato ferite meno preoccupanti. È stato comunque rassicurante apprendere che nessuna delle vittime versava in pericolo di vita. Tra le persone colpite, le informazioni disponibili indicano la presenza di una donna in stato di gravidanza, un dettaglio che ha aggiunto ulteriore preoccupazione all'episodio.

Il sospettato, un uomo di 31 anni, è stato prontamente fermato dalle forze dell'ordine sul luogo dell'aggressione, un intervento rapido che ha evitato ulteriori conseguenze. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l'uomo avrebbe utilizzato ben due coltelli durante l'attacco. Le indagini iniziali si sono orientate verso la pista del terrorismo, una direzione dettata anche dalle dichiarazioni attribuite all'aggressore. L'uomo avrebbe infatti pronunciato frasi inquietanti come: "Allah mi ha mandato per uccidere delle donne". Inoltre, un video ampiamente diffuso sui social media mostra il sospettato mentre viene immobilizzato a terra da alcune persone, e nelle immagini si sente chiaramente pronunciare la frase: "È stato Allah a ordinarmelo", prima dell'arrivo e dell'intervento definitivo della polizia.

Le indagini in corso e le ipotesi sul movente

A seguito dell'aggressione, le autorità francesi hanno immediatamente provveduto a isolare l'intera area con un ampio perimetro di sicurezza, un'azione necessaria per permettere agli investigatori di condurre tutti gli accertamenti scientifici e raccogliere ogni elemento utile. Le vittime sono state soccorse con urgenza dai servizi di emergenza e trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. La prefettura di polizia di Parigi ha confermato che il sospettato presenta apparenti problemi psichici. Questa informazione ha avuto un peso significativo nell'orientamento delle indagini: al momento, la pista del terrorismo non è privilegiata dagli inquirenti, che propendono piuttosto per l'ipotesi che si tratti di un "gesto di un folle", un atto dettato da disturbi mentali piuttosto che da motivazioni ideologiche.

Il ruolo delle Procure e gli sviluppi investigativi

Nonostante l'attuale orientamento delle indagini, la Procura nazionale antiterrorismo ha fatto sapere di seguire con grande attenzione gli accertamenti che vengono condotti dalla Procura di Parigi. L'obiettivo primario rimane quello di chiarire in modo esaustivo il movente dell'aggressione e di stabilire, con la massima accuratezza possibile, l'eventuale natura terroristica dell'attacco. Le indagini sono tuttora in corso e proseguiranno per raccogliere ogni ulteriore elemento utile a definire con precisione il contesto complessivo e le reali motivazioni di questo grave episodio che ha generato allarme nella capitale francese.