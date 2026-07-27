La Polizia di Stato, operando in stretta sinergia con il coordinamento della Procura di Verona, ha messo a segno un importante arresto. Una donna di origini marocchine è stata infatti fermata, ritenuta responsabile di un grave episodio di estorsione ai danni di un uomo residente nel capoluogo veneto. La complessa vicenda ha preso il via a seguito di alcuni rapporti sessuali a pagamento che la vittima aveva intrattenuto con la donna, la quale esercitava l'attività di escort.

Dopo questi incontri iniziali, la donna avrebbe ricontattato l'uomo, avanzando una richiesta estremamente pressante e di notevole entità di denaro contante.

La sua strategia estorsiva prevedeva una chiara e grave minaccia: in caso di categorico rifiuto da parte dell'uomo, avrebbe proceduto a sporgere una falsa denuncia querela per violenza sessuale nei suoi confronti. Non solo, avrebbe anche falsamente dichiarato che l'uomo le avesse trasmesso una inesistente malattia. Sotto il peso di queste continue, insistenti e pesanti minacce, e di una forte coercizione psicologica che ne ha minato la volontà, l'uomo si è visto costretto a cedere al ricatto. Ha quindi concordato un appuntamento, fissato nel suggestivo centro storico di Verona, per la consegna della cospicua somma di denaro richiesta.

L'intervento risolutivo delle forze dell'ordine

L'atto estorsivo, tuttavia, è stato bruscamente interrotto grazie all'intervento tempestivo e decisivo degli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Verona.

Gli agenti sono riusciti a bloccare la donna subito dopo l'avvenuta consegna del denaro, impedendo così che l'estorsione si completasse e che la vittima subisse ulteriori danni. La somma di denaro, oggetto del ricatto, è stata interamente e prontamente riconsegnata alla vittima, garantendone il recupero. L'indagata, invece, è stata trasferita presso il carcere di Montorio, dove si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per le successive fasi del procedimento.

Il fenomeno della sextortion nel contesto veronese

L'episodio appena descritto non si configura come un caso isolato nel tessuto sociale di Verona. La città ha infatti già registrato in passato casi analoghi di estorsione, spesso strettamente correlati a dinamiche di rapporti sessuali a pagamento.

Un precedente di rilievo risale al marzo 2024, quando un uomo fu anch'egli vittima di un elaborato ricatto. In quella circostanza, una donna, con cui aveva avuto contatti tramite annunci online, agì in concorso con un complice. La coppia minacciò la vittima di denuncia alle autorità e avanzò richieste esplicite di denaro. Anche in quel frangente, l'intervento pronto ed efficace delle forze dell'ordine si dimostrò fondamentale, portando all'identificazione e al successivo fermo dei responsabili. Questi eventi, seppur distinti, evidenziano la persistenza e la diffusione di tali tattiche estorsive e criminali nel territorio, e sottolineano la costante vigilanza e l'impegno delle autorità nel contrastare queste forme di reato.