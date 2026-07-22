La Polizia Locale di Genova ha recentemente individuato e sanzionato una guida turistica abusiva, operante senza la necessaria abilitazione, durante un'operazione di controllo nel cuore del centro storico della città. L'intervento, avvenuto lunedì 22 luglio 2026, si inserisce in una più ampia strategia di vigilanza volta a garantire la legalità e la qualità dell'offerta turistica.

Gli agenti, impegnati in un pattugliamento di routine, hanno notato un gruppo di turisti stranieri accompagnati da una persona che forniva dettagliate spiegazioni sui principali monumenti e sui luoghi di maggiore interesse storico-culturale della zona.

Il comportamento della persona ha destato sospetti, portando gli operatori a procedere con un controllo approfondito.

Dalle verifiche è emerso che l'individuo fermato non era in possesso dell'abilitazione professionale richiesta per esercitare l'attività di guida turistica, come stabilito dalla normativa vigente. Di conseguenza, è stata contestata la violazione amministrativa e applicata la sanzione amministrativa prevista dalla legge. Questa azione sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il fenomeno delle guide non autorizzate, che rappresenta un serio rischio sia per la qualità dell'offerta turistica, minando la professionalità degli operatori legittimi, sia per la tutela dei visitatori, che potrebbero ricevere informazioni imprecise o incomplete.

Controlli mirati contro l'abusivismo turistico

L'operazione della Polizia Locale si basa su specifiche disposizioni che regolamentano l'esercizio della professione di guida turistica in Italia. Per poter svolgere questa attività in modo legale, è indispensabile essere in possesso di un'abilitazione specifica, che si ottiene superando un esame di idoneità e iscrivendosi negli appositi elenchi regionali. La persona sanzionata è stata trovata priva di tale titolo abilitativo, rendendo inevitabile l'applicazione della multa amministrativa.

L'intervento si è concentrato nel centro storico genovese, un'area di grande richiamo per i visitatori, sia italiani che internazionali, specialmente durante il periodo estivo.

La Polizia Locale intensifica periodicamente i controlli in queste zone nevralgiche per assicurare la regolarità delle attività turistiche e il pieno rispetto delle normative. L'obiettivo primario è duplice: da un lato, proteggere i professionisti del settore che operano nel rispetto della legge e, dall'altro, garantire ai turisti un'esperienza di visita autentica e qualificata, affidandosi a guide professionali e riconosciute.

La lotta all'abusivismo nel settore turistico è fondamentale per preservare l'immagine e la reputazione di Genova come destinazione accogliente e professionale. Questi controlli contribuiscono a mantenere elevati gli standard di servizio e a tutelare sia l'indotto economico generato dal turismo legale sia la sicurezza e la soddisfazione dei milioni di persone che ogni anno scelgono di esplorare le bellezze della città.