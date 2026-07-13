L'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, sotto la guida del presidente Paolo Piacenza, ha ufficialmente avviato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di completamento del dragaggio del canale portuale di Gioia Tauro. Questo intervento mirato si concentra specificamente sul tratto nord dello scalo, interessando l'area antistante la banchina Eranova e il relativo bacino di evoluzione, un'operazione cruciale per l'adeguamento dei fondali.

Un investimento strategico per i fondali portuali

L'operazione di dragaggio, del valore di 2.628.355 euro, si inserisce in un più ampio e ambizioso progetto di potenziamento dei fondali portuali, il cui investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro.

L'obiettivo primario di questi lavori è garantire una profondità operativa di 17 metri nelle aree coinvolte, mantenendo la continuità con i 18 metri di profondità già presenti lungo il canale alti fondali del terminal container. La procedura di gara include una clausola che prevede la possibilità di una modifica contrattuale, permettendo un incremento del valore dei lavori fino a ulteriori 1,3 milioni di euro, qualora l'Ente ravvisasse la necessità di estendere o approfondire l'intervento.

Il ruolo vitale del dragaggio per il futuro dello scalo

Il dragaggio rappresenta un intervento strategico di fondamentale importanza per il futuro e la competitività del porto di Gioia Tauro. L'adeguamento dei fondali è essenziale per incrementare significativamente i livelli di sicurezza della navigazione, ottimizzare la funzionalità dell'infrastruttura portuale e assicurare la piena operatività dello scalo.

Questo è particolarmente rilevante in un contesto di evoluzione del trasporto marittimo internazionale, caratterizzato da una costante crescita delle dimensioni delle navi portacontainer, che richiedono fondali sempre più profondi per attraccare e manovrare in sicurezza.

Il presidente Paolo Piacenza ha sottolineato l'importanza di tale iniziativa: "Con questo intervento proseguiamo il percorso di ammodernamento dello scalo, affiancando alle grandi opere infrastrutturali una costante attività di manutenzione e di adeguamento tecnico, indispensabile per preservare il ruolo di Gioia Tauro quale principale hub di transhipment del Paese e unico porto italiano capace di accogliere le grandi navi ultra-oceaniche di ultima generazione".

Questa dichiarazione evidenzia l'impegno dell'Autorità a mantenere il porto all'avanguardia, garantendone la capacità di gestire il traffico marittimo più moderno e imponente.

L'Autorità di sistema portuale: motore dello sviluppo

L'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio è l'ente preposto alla gestione, regolazione e allo sviluppo strategico dei porti che rientrano nella sua giurisdizione, tra cui spicca il porto di Gioia Tauro. Le sue responsabilità spaziano dalla pianificazione e realizzazione di opere infrastrutturali vitali, alla promozione della competitività e della sicurezza delle infrastrutture portuali, fino alla gestione amministrativa delle aree di competenza. L'avvio di questa gara testimonia il costante impegno dell'Autorità nel rafforzare la posizione di Gioia Tauro come snodo logistico cruciale nel panorama marittimo globale.