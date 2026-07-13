Il 13 luglio 2026 è stata inaugurata la Casa della Comunità di Camerino nell’ex City Park. L'evento ha segnato il completamento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per il Maceratese, rafforzando l'assistenza sanitaria locale. Presenti il presidente della Regione Marche, il direttore generale dell’Ast Macerata e altri rappresentanti istituzionali.

Servizi e Obiettivi della Nuova Struttura

La Casa della Comunità di Camerino rientra negli interventi Pnrr per il potenziamento dell’assistenza territoriale. Realizzata con un investimento di circa 1,5 milioni di euro, la struttura offre servizi di medicina generale, assistenza infermieristica, servizi sociali e specialistici.

L'obiettivo è garantire una presa in carico efficace dei bisogni sanitari e sociali locali.

Il direttore generale dell’Ast Macerata ha definito la Casa della Comunità un punto di riferimento fondamentale. Il presidente della Regione Marche ha sottolineato come il completamento di questa struttura testimoni l'impegno regionale negli obiettivi Pnrr e nel rafforzamento della sanità territoriale.

Il Contesto Pnrr e i Benefici per la Comunità

Questa struttura si aggiunge ad altre simili realizzate nel Maceratese con fondi Pnrr. Tali presidi favoriscono l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, con attenzione alle aree interne e ai piccoli centri. Il progetto rientra nella Missione 6 del Pnrr, dedicata alla salute, che rafforza la rete di assistenza di prossimità e promuove modelli organizzativi innovativi per la presa in carico dei pazienti.

La Casa della Comunità di Camerino migliora la qualità dell'assistenza, riduce i ricoveri ospedalieri e offre servizi di prevenzione, diagnosi e cura sul territorio, garantendo maggiore equità nell’accesso alle cure.