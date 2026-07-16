La Polizia di Stato ha inferto un duro colpo alla criminalità a Potenza, eseguendo l'arresto di due uomini con l'accusa di rapina aggravata in concorso. L'operazione, resa nota il 16 luglio 2026, si riferisce a un grave episodio criminoso avvenuto nella notte del 28 maggio 2025, quando una sala VLT del capoluogo lucano fu teatro di un assalto.

Le indagini, condotte con meticolosa attenzione, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare i presunti responsabili. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni investigative, uno degli arrestati avrebbe materialmente perpetrato la rapina: con il volto travisato e armato di una pistola, avrebbe minacciato il dipendente presente all'interno dell'esercizio, riuscendo a impossessarsi dell'incasso della serata.

Un'azione audace e violenta che aveva destato allarme nella comunità locale.

Le indagini e il ruolo dei complici

L'attività investigativa ha evidenziato come l'evento non sia stato frutto di un'azione isolata, ma di un'operazione pianificata. Il secondo uomo arrestato avrebbe infatti svolto un ruolo di supporto cruciale. La sua funzione sarebbe stata quella di monitorare attentamente la situazione all'interno della sala giochi, segnalando al complice il momento più propizio e sicuro per l'ingresso e l'esecuzione del colpo. Questa collaborazione strategica ha permesso ai malviventi di agire con maggiore efficacia, sebbene le forze dell'ordine siano poi riuscite a smascherare il loro operato.

A seguito delle risultanze investigative e su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sono state applicate le misure cautelari.

Per il presunto autore materiale della rapina è stata disposta la custodia in carcere, data la gravità del reato e la modalità con cui è stato commesso. Per l'altro indagato, ritenuto responsabile del ruolo di supporto, sono stati applicati gli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, uno strumento che permette il costante monitoraggio della sua posizione e garantisce il rispetto delle prescrizioni imposte.

L'impegno delle forze dell'ordine per la sicurezza a Potenza

L'arresto dei due uomini sottolinea il costante e vigile impegno delle forze dell'ordine nel territorio di Potenza. La città, con le sue numerose attività commerciali e di intrattenimento, comprese le sale giochi e VLT, rappresenta un tessuto economico e sociale vitale che necessita di un'adeguata protezione.

La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri operano quotidianamente con attività di prevenzione e controllo, mirate a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare efficacemente fenomeni criminosi come le rapine ai danni di esercizi commerciali.

Queste operazioni si inseriscono in un più ampio quadro di attenzione verso la criminalità che colpisce le attività produttive e ricreative. L'obiettivo primario è quello di tutelare non solo gli esercenti, che spesso investono sacrifici e risorse nelle loro attività, ma anche i cittadini che frequentano questi luoghi. La risposta tempestiva e l'efficacia delle indagini dimostrano la determinazione delle istituzioni nel mantenere l'ordine e la legalità, riaffermando la fiducia nella giustizia e nella capacità di contrastare ogni forma di illegalità nel capoluogo lucano.