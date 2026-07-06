Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Piero Lacorazza, ha lanciato un significativo appello per sostenere i lavoratori precari della giustizia, chiedendo di compiere "un altro passo" decisivo a loro favore. L'iniziativa, resa pubblica il 4 luglio 2026, si concentra sulla delicata situazione del personale che opera quotidianamente negli uffici giudiziari dell'intera regione lucana, evidenziando la necessità di interventi concreti per la loro stabilizzazione.

L'Appello per la Stabilità e le Prospettive Occupazionali

L'appello di Lacorazza mira a promuovere nuove iniziative concrete volte a garantire maggiore stabilità e prospettive occupazionali durature per queste figure professionali.

Il presidente ha sottolineato con forza l'importanza cruciale di questi lavoratori, il cui contributo è fondamentale e insostituibile per il corretto e tempestivo funzionamento degli uffici giudiziari in Basilicata. La richiesta è chiara e perentoria: è imprescindibile "compiere un altro passo" per rispondere in modo efficace e definitivo alle esigenze di questi operatori, rafforzando di conseguenza l'efficienza, la funzionalità e la credibilità dell'intero sistema giudiziario sul territorio regionale. Questo impegno è visto come un investimento nel futuro della giustizia locale.

Il Contesto Regionale e il Ruolo Cruciale degli Uffici Giudiziari

La questione dei lavoratori precari negli uffici giudiziari della Basilicata non è affatto nuova e rappresenta da tempo un tema di primaria importanza e costante attenzione per il Consiglio regionale, che in passato si è già attivamente occupato della condizione lavorativa di questi operatori.

Gli uffici giudiziari, infatti, svolgono funzioni essenziali e irrinunciabili per l'amministrazione della giustizia, garantendo servizi indispensabili ai cittadini, alle imprese e all'intero sistema legale. Il loro funzionamento ottimale, la celerità delle procedure e l'efficacia complessiva dipendono in larga parte anche dal prezioso e costante contributo del personale impiegato con contratti a termine, che spesso si trova a operare in condizioni di incertezza. Lacorazza ha ribadito con fermezza l'impegno costante e proattivo delle istituzioni regionali nel ricercare e promuovere soluzioni legislative e amministrative che possano offrire maggiori certezze lavorative e valorizzare adeguatamente il personale che, con dedizione e professionalità, opera quotidianamente nel settore della giustizia lucana.

L'obiettivo ultimo è assicurare che la giustizia in Basilicata possa contare su un apparato stabile, ben supportato e motivato, riconoscendo pienamente il valore strategico e la dignità professionale di ogni singolo lavoratore.