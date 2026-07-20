La Regione Marche si prepara ad affrontare una giornata di forte maltempo. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per martedì 21 luglio 2026, a causa delle condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo di temporali forti o molto forti. L'avviso, valido per l'intera giornata (dalle 00:00 alle 24:00), interessa in particolare le zone costiere e collinari della regione, dove si prevedono fenomeni di notevole intensità.

Fenomeni previsti e aree coinvolte

Le previsioni indicano che i temporali potranno organizzarsi in strutture multicellulari e/o supercellulari, capaci di generare grandinate di medie-grosse dimensioni e raffiche di vento molto forti.

Le aree maggiormente interessate, classificate con criticità moderata, sono le zone di allerta 2, 4 e 6. Queste comprendono le fasce collinari e costiere centrali e meridionali della regione, incluse località come il Piceno e l'area di Offida. Il Comune di Offida, in particolare, rientra nella zona MARCHE 6, per la quale è stata disposta l'allerta arancione.

Evoluzione del maltempo e raccomandazioni

La mattinata di martedì 21 luglio si preannuncia stabile, ma la situazione meteorologica è destinata a deteriorarsi dal pomeriggio-sera. È in questa fase che si concretizzerà il rischio di temporali intensi, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. È fondamentale mantenere un'elevata soglia di attenzione, specialmente nelle aree collinari e costiere, dove l'impatto dei fenomeni potrebbe essere più marcato.

Le altre allerte (idrauliche, idrogeologiche, vento, neve e mareggiate) rimangono in codice verde.

La Protezione Civile ribadisce la potenziale severità degli eventi: i temporali potranno organizzarsi in strutture complesse, capaci di determinare grandinate di medie-grosse dimensioni e raffiche di vento molto forti. Sebbene la tendenza per le successive 48 ore indichi una possibile attenuazione, l'attenzione deve rimanere massima per l'intera giornata di martedì 21 luglio, data la previsione di fenomeni meteorologici particolarmente intensi e localizzati nelle zone più esposte.