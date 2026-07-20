Una mattinata di sole sulla costa anconetana è stata teatro di un incidente al Passetto, dove un uomo di circa trent’anni, residente a Falconara (Ancona), ha riportato un trauma al volto con il sospetto di una lesione al naso. L’episodio si è verificato poco prima di mezzogiorno, a seguito di un tuffo da uno scoglio. I primi a intervenire sono stati gli operatori della Croce Gialla, che hanno fornito le prime cure presso la postazione di soccorso locale. Successivamente, l’uomo è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette da un equipaggio dell’associazione, con un codice di media gravità, per accertamenti medici.

Poco prima, intorno alle 11:30, la spiaggia di Palombina è stata teatro di un'altra emergenza. Una donna di 67 anni, residente a Milano e di origine ucraina, è caduta in acqua, richiedendo assistenza immediata. Alcuni bagnanti l'hanno prontamente aiutata a raggiungere l'ombrellone. Sul posto sono intervenuti un mezzo della Croce Gialla e il quad in servizio dalla mattinata. Anche per lei è stato disposto il trasporto all'ospedale di Torrette, con un codice di media gravità, a conferma della serietà delle sue condizioni.

Gli interventi di soccorso della Croce Gialla

Entrambi gli episodi hanno evidenziato l'efficacia del sistema di soccorso locale e il ruolo della Croce Gialla. L'associazione ha fornito un primo soccorso essenziale sul luogo degli eventi.

Per l'uomo al Passetto, il trauma è stato classificato di media gravità. Nel caso della donna a Palombina, l'intervento dei bagnanti è stato fondamentale per una prima messa in sicurezza, in attesa dell'arrivo dei professionisti. La rapidità e il coordinamento dei soccorsi hanno permesso di gestire al meglio le situazioni, garantendo ai feriti le cure necessarie.

L'ospedale di Torrette: polo sanitario di riferimento

L’ospedale regionale di Torrette di Ancona si conferma il principale presidio ospedaliero dell’area e un fulcro per le emergenze sanitarie. Dotato di pronto soccorso generale e pediatrico, e numerosi reparti specialistici, è il punto di riferimento per le emergenze nelle località balneari della provincia, specialmente in estate. Torrette assicura assistenza completa per traumi e altre urgenze, garantendo una risposta efficace e tempestiva a residenti e turisti.