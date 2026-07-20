La Filt Cgil di Pescara ha sollevato una grave denuncia riguardante un autista della società Tua, il quale sarebbe stato costretto a rimanere per ben sei ore sotto il sole cocente in un'area di servizio. L'episodio, verificatosi il 20 luglio 2026, ha coinvolto un lavoratore impegnato nel cruciale servizio di trasporto pubblico locale, evidenziando problematiche significative nelle condizioni operative.

Il sindacato ha dettagliato come l'autista sia stato costretto a permanere per un periodo prolungato nell'area di servizio, privo di qualsiasi riparo dal sole.

Questa situazione ha generato grave disagio e carenza di assistenza, mettendo a rischio la sua salute. La Filt Cgil ha rimarcato la serietà dell'accaduto, evidenziando come tali episodi costituiscano un pericolo concreto per il benessere dei lavoratori, specie nei mesi estivi con temperature critiche.

Richieste del sindacato e misure sollecitate

A seguito dell'incidente, la Filt Cgil ha formalmente richiesto alla società Tua di fornire chiarimenti urgenti sull'accaduto. Contestualmente, ha sollecitato l'implementazione di misure concrete volte a garantire condizioni di lavoro più sicure per tutto il personale. Il sindacato ha enfatizzato l'inammissibilità di simili episodi, chiedendo interventi rapidi e risolutivi per prevenire il ripetersi di situazioni analoghe.

La posizione della Filt Cgil è chiara: "Non è accettabile che un lavoratore venga lasciato in queste condizioni".

Tua S.p.A.: il gestore del trasporto in Abruzzo

Tua S.p.A. è la società unica di trasporto abruzzese, responsabile della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale (su gomma e ferro) nell'intera regione. L'azienda mira ad assicurare la mobilità dei cittadini, con un'offerta diversificata che include servizi urbani, extraurbani e ferroviari. La sua missione aziendale dichiara un impegno costante nel garantire elevati standard di sicurezza e qualità per dipendenti e utenti, un aspetto che la denuncia della Filt Cgil ha ora evidenziato.