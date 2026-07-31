La città autonoma di Ceuta è stata teatro di un significativo movimento di rientro: oltre 25.000 migranti, giunti sul suo territorio negli ultimi giorni, hanno già completato le procedure per il loro rientro in Marocco. Questa imponente operazione di rimpatrio è stata ufficialmente confermata dalle autorità del governo spagnolo, che hanno fornito un aggiornamento dettagliato sull'andamento delle procedure e sulla gestione dei flussi migratori nella regione. La notizia evidenzia la rapidità e la scala degli interventi messi in atto per affrontare la situazione.

Il ritmo sostenuto dei rimpatri da Ceuta

Le operazioni di uscita da Ceuta, dirette verso il territorio marocchino, stanno procedendo a un ritmo eccezionalmente rapido e sostenuto. Secondo quanto specificato dalle stesse fonti governative, si registra un flusso costante di circa 150 persone al minuto che attraversano il confine. Questo dato, particolarmente significativo, si riferisce al periodo compreso dall'alba odierna fino alle ore 13.00, evidenziando l'intensità e l'efficienza con cui i rimpatri vengono gestiti. Si tratta di una delle più vaste operazioni di questo genere registrate nella regione in tempi recenti, sottolineando l'impegno delle autorità nella gestione dei flussi migratori e nel ripristino dell'ordine.

La portata dell'operazione di rientro

Le autorità spagnole hanno voluto sottolineare la vasta portata di questo fenomeno migratorio, precisando che il numero complessivo di migranti coinvolti si riferisce specificamente a coloro che, nelle ore più recenti, hanno effettuato il transito da Ceuta verso il Marocco. Questa puntualizzazione è stata ritenuta necessaria per fornire un quadro preciso e aggiornato della situazione attuale nella città autonoma. L'obiettivo è chiarire l'effettivo andamento dei rientri e la loro gestione, offrendo una panoramica chiara sull'evoluzione della crisi migratoria nella zona di confine e sull'efficacia delle misure adottate per il controllo dei confini.