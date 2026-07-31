È stato recuperato oggi, intorno alle 12, il corpo di un uomo di trentasei anni, di origini moldave e residente a Bologna, scomparso ieri pomeriggio nelle acque del fiume Po a Calto, nel Rodigino. L'uomo aveva compiuto un gesto di estremo coraggio, tuffandosi per soccorrere la figlia e un'amichetta che si trovavano in grave difficoltà nel fiume.

Dopo essere riuscito a riportare in salvo le due bambine verso la riva, l'uomo è stato purtroppo trascinato via dalla forte corrente e non è più riemerso. Le ricerche, avviate immediatamente dopo la sua scomparsa, si sono protratte per diverse ore, coinvolgendo un'ampia mobilitazione di forze e mezzi.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto grazie all'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno individuato il 36enne nelle profondità del fiume. Successivamente, il corpo è stato affidato al medico legale per gli accertamenti di rito, un passaggio fondamentale per chiarire le dinamiche del tragico evento.

L'ampio dispiegamento di forze per le ricerche

Le operazioni di ricerca e recupero hanno visto un imponente dispiegamento di mezzi e personale specializzato, coordinato per coprire la vasta area interessata. Oltre ai sommozzatori dei vigili del fuoco, essenziali per le complesse ricerche subacquee, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno gestito le attività a terra e le indagini preliminari.

Un ruolo cruciale è stato svolto dai pompieri del distaccamento di Castelmassa, che hanno fornito supporto logistico e operativo.

Per le ricerche in acqua, è stata impiegata l'imbarcazione Hydra del Comando di Padova, un mezzo specializzato equipaggiato con un avanzato ecoscandaglio, strumento indispensabile per la scansione dei fondali fluviali e la localizzazione di oggetti o persone sott'acqua. A supporto dall'alto, ha operato anche l'elicottero del Reparto Volo di Bologna, che ha fornito una visione d'insieme della vasta area interessata dalle ricerche, ottimizzando la copertura e l'efficacia degli interventi.

Il contesto del fiume Po e la sicurezza

Il fiume Po, il più lungo d'Italia, è un corso d'acqua maestoso che attraversa numerose regioni, tra cui il Veneto, dove si è consumata questa tragedia.

Le sue acque, spesso apparentemente tranquille, possono nascondere insidiose e imprevedibili correnti, specialmente nei tratti più ampi e profondi, rendendo la navigazione e la balneazione estremamente pericolose per chi non ne conosce i pericoli. Le forze di soccorso, in particolare i vigili del fuoco, sono costantemente impegnate in attività di prevenzione e intervento lungo il fiume.

Questi professionisti utilizzano mezzi altamente specializzati, come le imbarcazioni dotate di ecoscandaglio e le squadre di sommozzatori, per affrontare le sfide poste da questo ambiente naturale, garantendo la sicurezza e intervenendo in caso di persone disperse o in difficoltà. Questo tragico evento sottolinea ancora una volta la necessità di massima cautela e rispetto per la forza della natura, specialmente in contesti fluviali che possono rivelarsi particolarmente insidiosi.