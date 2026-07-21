Un cadavere è stato recuperato questa mattina, 21 luglio 2026, dalle acque del canale Adigetto, nel territorio di Villanova del Ghebbo, in provincia di Rovigo. Il ritrovamento, avvenuto poco prima delle ore 10:00, ha innescato l'intervento immediato delle forze dell'ordine e dei soccorsi.

La scoperta è stata effettuata dal personale del Consorzio di Bonifica durante le consuete operazioni di pulizia e manutenzione del canale. Gli addetti, notando la presenza del corpo senza vita di un uomo, hanno prontamente allertato le autorità competenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Rovigo, che hanno provveduto al delicato recupero del corpo dall'acqua.

Il cadavere è stato successivamente affidato alle autorità per le procedure di identificazione e gli accertamenti di rito.

Contestualmente, il personale sanitario del Suem 118 ha constatato ufficialmente il decesso. I Carabinieri hanno avviato le indagini preliminari, con l'obiettivo di raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti e a fare luce sulle circostanze del tragico evento. Le operazioni di competenza dell'Arma sono tuttora in corso.

Indagini e contesto locale

Le autorità stanno operando in stretto coordinamento per chiarire ogni aspetto legato al ritrovamento del cadavere. L'attenzione dei Carabinieri si concentra sulla raccolta di testimonianze, sull'analisi della scena e su eventuali elementi che possano condurre all'identificazione della vittima e alla comprensione delle cause del decesso.

Il canale Adigetto, scenario di questo tragico evento, riveste un'importanza significativa per il territorio di Villanova del Ghebbo e per l'intera provincia di Rovigo. Questa rete idrica è cruciale per l'irrigazione agricola e la bonifica del suolo, gestita dal Consorzio di Bonifica locale. Le regolari operazioni di manutenzione e pulizia, come quella che ha portato alla scoperta, sono essenziali per la sicurezza idraulica e la salvaguardia ambientale della zona.