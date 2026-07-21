Un pomeriggio di apprensione si è vissuto il 20 luglio 2026 nelle acque antistanti il Lido di Venezia, dove un barchino è affondato improvvisamente, mettendo in pericolo due giovani a bordo. L'incidente, avvenuto nei pressi dell'approdo di Santa Maria Elisabetta, ha richiesto l'intervento tempestivo dei militari del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza, che hanno tratto in salvo i due occupanti, di 21 e 35 anni, dalle acque lagunari.

Il drammatico affondamento e l'allarme

La dinamica dell'accaduto è stata rapida e inaspettata. Durante la navigazione, l'imbarcazione dei due uomini ha subito un improvviso e grave cedimento strutturale dello scafo.

Questo guasto ha compromesso irrimediabilmente la stabilità del mezzo, causandone l'affondamento in pochi istanti e lasciando i due a mollo nelle acque della laguna. La situazione di pericolo è stata fortunatamente notata da un natante di passaggio, il cui equipaggio ha prontamente lanciato l'allarme, attivando così la macchina dei soccorsi.

Il provvidenziale intervento della Guardia di Finanza

La risposta all'emergenza è stata immediata e decisiva. Una motovedetta della Guardia di Finanza, già operativa nella zona per un dispositivo di sicurezza predisposto a tutela dello yacht dell'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta, ha raggiunto il punto dell'incidente in brevissimo tempo. La presenza ravvicinata dell'unità navale ha permesso ai militari di intervenire con grande celerità, recuperando i due giovani dalle acque prima che la situazione potesse aggravarsi ulteriormente.

L'efficacia dell'operazione ha scongiurato conseguenze più gravi per i due malcapitati.

Recupero e messa in sicurezza del natante

I due ragazzi, sebbene scossi dall'accaduto, sono stati recuperati senza riportare alcuna conseguenza fisica, un esito positivo che ha concluso la fase più critica dell'intervento. Sul luogo dell'affondamento sono giunti anche i Vigili del Fuoco, che hanno preso in carico le operazioni di messa in sicurezza del barchino. Il loro compito è stato quello di gestire il recupero o la neutralizzazione del mezzo affondato, prevenendo così ulteriori rischi per la navigazione e per l'ambiente lagunare. L'intera operazione si è svolta in un'area particolarmente frequentata della laguna veneziana, sottolineando l'importanza di una risposta coordinata ed efficiente per garantire la sicurezza marittima.