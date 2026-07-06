Un grave episodio di violenza domestica ha turbato la tranquillità di Savona nella mattinata di lunedì 6 luglio 2026. Un uomo ultranovantenne avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco contro la moglie, una donna ultraottantenne, al culmine di una violenta lite scoppiata all'interno della loro abitazione. La vittima, colpita gravemente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari e trasportata d'urgenza presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Qui, i medici hanno accertato le sue condizioni critiche, rendendo necessario un ricovero immediato per tentare di stabilizzare il quadro clinico.

Anche l'uomo, presunto responsabile del ferimento, ha riportato delle lesioni. Presentava infatti alcune escoriazioni visibili alle braccia e al volto. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona per ulteriori accertamenti e le terapie necessarie. Sul luogo dell'accaduto, in via di Savona, sono intervenuti prontamente i carabinieri, che hanno avviato le prime, delicate indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e raccogliere tutti gli elementi utili a fare piena luce sull'accaduto.

Le condizioni dei coniugi e l'intervento delle forze dell'ordine

L'anziana donna, vittima di questo drammatico evento, versa tuttora in condizioni di estrema gravità.

Il suo trasferimento all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure non è stato casuale, ma dettato dalla necessità di un'assistenza altamente specializzata. Il Santa Corona è infatti una delle principali strutture sanitarie della provincia di Savona, riconosciuta per il suo pronto soccorso all'avanguardia e i reparti specializzati, che lo rendono un punto di riferimento essenziale per la gestione dell'emergenza e la cura di pazienti in situazioni particolarmente critiche nella zona della Riviera ligure di Ponente. La sua capacità di affrontare casi di elevata complessità è cruciale per le speranze di recupero della paziente.

Il marito, sebbene le sue lesioni siano state classificate come meno gravi e non mettano a rischio la sua vita, rimane sotto stretta osservazione medica presso l'ospedale San Paolo di Savona.

Nel frattempo, l'attività investigativa dei carabinieri prosegue senza sosta. Gli inquirenti stanno procedendo con tutti gli accertamenti di rito, che includono la raccolta di testimonianze, l'analisi della scena del crimine e la verifica delle circostanze che hanno preceduto il gesto violento. L'obiettivo primario delle forze dell'ordine è chiarire ogni dettaglio di questo tragico episodio familiare, ricostruendo le motivazioni e la precisa sequenza degli eventi che hanno portato al grave ferimento della donna, in un contesto di lite domestica che ha assunto risvolti drammatici.