Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato a Imola, in provincia di Bologna, dopo essersi spacciato per un carabiniere e aver derubato un anziano di 78 anni. Il giovane si è presentato alla porta dell'uomo, minacciandolo di conseguenze penali se non avesse consegnato i suoi gioielli. Sotto la pressione delle intimidazioni, la vittima ha ceduto, e il sedicenne si è impossessato di monili per un valore di seimila euro.

L'episodio è avvenuto mercoledì scorso. I carabinieri erano già impegnati in controlli nel centro di Imola, a seguito di segnalazioni su simili tentativi di raggiro da parte di finti militari.

Questi sostenevano di controllare preziosi dopo una rapina mai avvenuta a Bologna. Gli agenti del nucleo radiomobile hanno fermato il sedicenne mentre usciva dal condominio dell'anziano, che viveva solo. Il giovane portava con sé una busta contenente i gioielli rubati, di cui non ha saputo spiegare la provenienza.

Arresto e provvedimenti giudiziari

Il sedicenne, cittadino italiano e con precedenti specifici, è stato fermato. Su disposizione della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, è stato accompagnato in una struttura di giustizia minorile. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del collocamento in comunità.

Prevenzione delle truffe agli anziani

Le forze dell'ordine sottolineano l'importanza di prestare attenzione a chi si presenta a domicilio, specialmente se dichiara di appartenere a istituzioni come carabinieri o polizia. In casi sospetti, è fondamentale contattare immediatamente il 112 per verificare l'identità. I veri appartenenti alle forze dell'ordine esibiscono sempre un tesserino di riconoscimento e non richiedono mai denaro o gioielli durante i controlli a domicilio.

Le campagne informative mirano a sensibilizzare anziani e familiari sui rischi delle truffe in abitazione, fornendo indicazioni pratiche per riconoscere i tentativi di raggiro e difendersi.