Un tragico incidente stradale ha funestato la mattinata di lunedì 6 luglio 2026 sulla Strada Statale 16, nei pressi di Alfonsine, nel Ravennate. Attorno alle ore 13:30, un uomo di 77 anni, originario di Sant’Alberto e residente nella zona, ha perso la vita in seguito a un violento scontro quasi frontale che ha coinvolto la sua vettura e un camion.

La dinamica, ancora al vaglio, indica che il 77enne, mentre percorreva la Variante in direzione Alfonsine–Ferrara, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, occupando la sede stradale verso sinistra.

L'impatto con il mezzo pesante, condotto da un uomo di 55 anni proveniente da Argenta, è stato purtroppo inevitabile e di estrema violenza. Il conducente dell'automobile è deceduto sul colpo, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

Nonostante il rapido intervento degli operatori del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, per il 77enne non c'è stato più nulla da fare. La gravità dell'impatto ha purtroppo precluso ogni possibilità di salvataggio. Il camionista, invece, ha riportato ferite lievi, risultando praticamente illeso, sebbene sotto shock.

Interventi di soccorso e gestione della viabilità

La scena dell'incidente ha visto la mobilitazione di diverse squadre di emergenza.

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, il personale medico del 118 e i tecnici di Anas. Fondamentale l'intervento della polizia locale della Bassa Romagna, che ha avviato i rilievi per la ricostruzione dettagliata della dinamica, cruciale per stabilire le esatte cause del tragico evento.

Parallelamente, si è resa necessaria una complessa gestione del traffico. Per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza, la circolazione sulla Strada Statale 16 è stata tempestivamente deviata. Il traffico è stato indirizzato sulla viabilità secondaria e nel centro di Alfonsine, causando rallentamenti ma garantendo la sicurezza e la fluidità delle operazioni.

Il ruolo della Statale 16 e l'intervento di Anas

La Strada Statale 16, conosciuta anche come Adriatica, rappresenta una delle principali arterie di collegamento del territorio e riveste un'importanza strategica per la mobilità locale e nazionale. La sua gestione è affidata ad Anas, l'ente responsabile della manutenzione e della sicurezza delle infrastrutture stradali italiane. In situazioni di emergenza come quella verificatasi ad Alfonsine, il personale di Anas interviene per supportare le forze dell'ordine e i soccorritori, occupandosi del ripristino della viabilità e della segnalazione di eventuali deviazioni o pericoli sulla rete stradale.

L'incidente sottolinea l'importanza della prudenza alla guida e il rispetto delle norme del codice della strada, specialmente su arterie come la SS16. Le indagini della polizia locale proseguiranno per chiarire ogni aspetto di questa drammatica fatalità e fornire risposte ai familiari della vittima.