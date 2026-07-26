Proseguono le ricerche di un turista olandese di 45 anni, scomparso ieri intorno alle 12:30 nelle acque del lago di Como, davanti a Menaggio. L'uomo si era tuffato dalla barca noleggiata per soccorrere il figlio sedicenne in difficoltà. Il ragazzo è riuscito a salvarsi, ma il padre è purtroppo scomparso.

Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente, coordinate da Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. Dopo una temporanea sospensione a causa di una perturbazione, le attività sono riprese all'alba con l'impiego di motovedette e personale specializzato.

Sul posto operano i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, supportati da mezzi nautici e attrezzature specifiche per le immersioni profonde.

Mezzi specializzati e coordinamento interforze

Le ricerche si concentrano in un'area dove il fondale passa rapidamente da 25 a oltre 100 metri. Per le profondità maggiori, sono stati attivati i sommozzatori del 5° Nucleo Sub della Guardia Costiera di Genova, equipaggiati con ROV (Remotely Operated Vehicle) e tecnologia sonar, essenziali per scandagliare oltre i 50 metri. Per garantire la sicurezza e la copertura dell'area, le unità navali della Guardia Costiera si alternano con quelle della Polizia di Stato (Squadra Acque Interne della Questura di Como) e della Guardia di Finanza.

Il coordinamento delle operazioni coinvolge squadre specializzate da diverse città, tra cui Torino e Milano, per massimizzare l'efficacia delle ricerche in superficie e in profondità. Le autorità hanno già predisposto l'arrivo di ulteriori unità operative, garantendo la presenza costante di personale e mezzi tecnici adeguati qualora le operazioni dovessero protrarsi.

L'impegno della Guardia Costiera

La Guardia Costiera italiana, specializzata nel soccorso marittimo e lacustre, è un attore fondamentale in queste operazioni. Il suo personale, impiegato sul lago di Como, utilizza mezzi nautici avanzati e tecnologie come ROV e sonar, cruciali per le attività in fondali profondi e complessi. La collaborazione tra i vari enti coinvolti in questa missione di soccorso evidenzia un coordinamento interforze mirato a garantire la massima sicurezza ed efficacia degli interventi.