Il Tribunale di Torre Annunziata, situato in provincia di Napoli, ha recentemente respinto la richiesta di patteggiamento avanzata per l’ex sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e per il cartomante Raffaele Guida, conosciuto come ‘Lello il sensitivo’. La proposta prevedeva una pena di cinque anni di reclusione per ciascuno degli imputati. Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto la pena concordata incongrua, nonostante rappresentasse il massimo previsto dalla legge per questa tipologia di accordo. A seguito di tale decisione, il procedimento giudiziario proseguirà ora attraverso il rito abbreviato.

Entrambi, Coppola e Guida, sono al centro del primo filone di un’ampia indagine condotta dalla Guardia di Finanza. L’inchiesta, coordinata dall’ufficio inquirente guidato dal procuratore Nunzio Fragliasso, verte su un presunto e articolato sistema di corruzione legato all’assegnazione di appalti pubblici nel comune di Sorrento. Attualmente, sia l’ex sindaco che il cartomante si trovano agli arresti domiciliari. Dopo il loro arresto, hanno scelto di collaborare attivamente con gli inquirenti, fornendo dettagli significativi sul presunto meccanismo di tangenti. Le loro rivelazioni hanno riguardato in particolare la ristrutturazione del Teatro Tasso, i lavori di illuminazione pubblica, gli interventi presso il Parco Ibsen e diversi progetti finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

L’inchiesta sugli appalti a Sorrento

L’indagine della Guardia di Finanza si concentra con attenzione sulle presunte irregolarità riscontrate nell’assegnazione degli appalti pubblici all’interno del comune di Sorrento. Le testimonianze e le rivelazioni fornite da Massimo Coppola e Raffaele Guida hanno gettato luce su un presunto sistema di mazzette che sarebbe stato sistematicamente messo in atto. Questo sistema avrebbe interessato specificamente la ristrutturazione del Teatro Tasso, l’esecuzione di lavori per l’illuminazione pubblica, una serie di interventi mirati al miglioramento del Parco Ibsen e, non da ultimo, la gestione di alcuni progetti cruciali finanziati con i fondi del Pnrr. Il rigetto della richiesta di patteggiamento segna ora un passaggio fondamentale nel percorso giudiziario, con l’avvio del rito abbreviato.

Questa procedura prevede che il giudice prenda una decisione finale basandosi esclusivamente sugli atti già acquisiti nel corso dell’indagine, senza la necessità di un dibattimento pubblico, accelerando così i tempi processuali.

Il ruolo del Tribunale di Torre Annunziata

Il Tribunale di Torre Annunziata esercita la propria giurisdizione su un’area che comprende numerosi comuni della provincia di Napoli, tra cui figura anche Sorrento. L’istituzione giudiziaria è responsabile della gestione di un’ampia gamma di procedimenti, sia penali che civili, e ricopre un ruolo di primaria importanza nella supervisione e nella conduzione delle indagini giudiziarie che interessano il territorio di sua competenza.

Le decisioni prese dal tribunale, come quella di rigettare le richieste di patteggiamento in casi di rilievo, hanno un impatto diretto e significativo sull’intero iter processuale. Tali determinazioni sono cruciali per la definizione delle responsabilità individuali e collettive nei casi giudiziari che assumono una particolare risonanza a livello locale, influenzando l’esito e la percezione della giustizia nella comunità.