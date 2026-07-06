Il tribunale di Torino ha formalmente disposto l'archiviazione dell'inchiesta che vedeva coinvolti i noti esponenti della famiglia Elkann, Lapo Elkann e Ginevra Elkann. La decisione, emessa in data 6 luglio 2026, segna la conclusione di una vicenda giudiziaria che aveva catalizzato l'attenzione pubblica e mediatica negli ultimi mesi. L'indagine, avviata dalla procura del capoluogo piemontese, si concentrava su presunte irregolarità. Tuttavia, il giudice competente ha stabilito che non sussistevano elementi probatori sufficienti per sostenere l'accusa e, di conseguenza, per procedere ulteriormente con l'azione penale.

La pronuncia del giudice e il percorso dell'indagine

Il provvedimento di archiviazione è stato formalmente emesso dal giudice per le indagini preliminari (GIP) presso il tribunale di Torino. In precedenza, sia Lapo Elkann che Ginevra Elkann erano stati iscritti nel registro degli indagati, un atto dovuto nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura del capoluogo piemontese. A seguito di un'approfondita analisi degli atti processuali e delle risultanze investigative raccolte durante la fase preliminare, il magistrato ha concluso che non sussistevano elementi probatori concreti e sufficienti a corroborare le ipotesi accusatorie. Tale valutazione ha portato alla decisione di archiviare il procedimento, ponendo fine alle contestazioni mosse nei confronti dei due indagati.

Il contesto dell'inchiesta e la posizione degli indagati

L'inchiesta, che aveva preso avvio nei mesi precedenti la decisione di archiviazione, aveva coinvolto direttamente i due membri della famiglia Elkann, Lapo e Ginevra, figure di spicco note per il loro impegno e ruolo sia nel settore dell'imprenditoria che in quello della cultura italiana. La procura torinese aveva condotto una serie di accertamenti mirati su specifiche operazioni nelle quali i due erano stati coinvolti. Tuttavia, le verifiche investigative approfondite non hanno prodotto elementi tali da configurare contestazioni concrete e fondate. Pertanto, con la pronuncia di archiviazione da parte del tribunale, la posizione di Lapo Elkann e Ginevra Elkann in relazione a questa specifica vicenda giudiziaria può considerarsi definitivamente chiarita e risolta.