Un tragico evento ha colpito la mattinata di lunedì 6 luglio 2026 a Senigallia, nella località balneare di Marzocca. Un anziano uomo, di circa ottant'anni, è deceduto a seguito di un malore improvviso mentre si trovava in spiaggia con la moglie. La vicenda si è consumata nel tratto di spiaggia libera tra lo stabilimento 'Bagni Carabiniere' e l'Hotel Atlantic. L'uomo si trovava a ridosso della battigia, in un punto dove l'acqua era particolarmente bassa.

I rapidi soccorsi e i tentativi di rianimazione

L'anziano si è accasciato improvvisamente, probabilmente a causa di un arresto cardiaco o di un malore fulminante, finendo in acqua.

I presenti sulla spiaggia e i bagnini di salvataggio sono intervenuti con prontezza. Hanno tratto l'uomo a riva e allertato il numero di emergenza 112. La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente: sul posto sono giunti gli operatori sanitari dell'Avis Montemarciano e un'automedica. Data la gravità delle condizioni, è stata mobilitata anche l'eliambulenza da Torrette di Ancona, che ha verricellato l'équipe medica direttamente sulla sabbia, atterrando poi poco distante.

La constatazione del decesso e i rilievi delle autorità

Nonostante i lunghi e disperati tentativi di rianimazione cardio-polmonare effettuati dal personale medico, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno dovuto constatare il decesso per cause naturali, avvenuto davanti ai familiari.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine e la Guardia Costiera di Senigallia. Le autorità hanno avviato i rilievi di rito e per l'identificazione della vittima, le cui generalità non sono state ancora diffuse.

L'episodio si è verificato in una giornata caratterizzata da condizioni climatiche difficili, con caldo e afa intensi, fattori che potrebbero aver contribuito al malore fatale. La zona interessata dalla tragedia si trova a sud della rinomata 'spiaggia di velluto' di Senigallia.