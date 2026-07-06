Un tragico incidente stradale ha funestato il Ravennate nel primo pomeriggio di oggi, causando la morte di un uomo di 77 anni. Lo scontro, avvenuto intorno alle 13:30 sulla Strada Statale 16, nei pressi di Alfonsine, ha visto coinvolti un'automobile e un camion in una dinamica quasi frontale. Le cause esatte del sinistro sono attualmente oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.

La vittima, un residente della zona di 77 anni, viaggiava a bordo della sua vettura quando si è verificato l'impatto con il mezzo pesante. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e degli operatori del 118, per l'anziano non c'è stato purtroppo nulla da fare, e i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso.

Il conducente del camion, un uomo di 55 anni, ha riportato invece ferite lievi, risultando praticamente illeso dall'impatto.

Intervento dei soccorsi e gestione della viabilità

Il luogo dell'incidente, sulla Statale 16, è stato immediatamente raggiunto da diverse squadre di soccorso e forze dell'ordine. Oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, sono intervenuti anche i tecnici di Anas, la società responsabile della gestione della rete stradale nazionale, e gli agenti della Polizia Locale. Questi ultimi hanno avuto il compito di effettuare i rilievi necessari per ricostruire la precisa dinamica dello scontro e raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini in corso.

Per garantire la sicurezza delle operazioni e permettere i rilievi tecnici, il traffico sulla Statale 16 è stato temporaneamente deviato sulla viabilità secondaria.

Questa misura si è resa indispensabile per evitare ulteriori rischi, facilitare il lavoro delle squadre sul posto e minimizzare al contempo i disagi per gli automobilisti. La gestione coordinata tra Anas e Polizia Locale è stata cruciale per affrontare l'emergenza e ripristinare quanto prima le normali condizioni di sicurezza e circolazione.

Il ruolo di Anas nella sicurezza stradale

L'intervento dei tecnici di Anas in situazioni come quella verificatasi ad Alfonsine sottolinea l'importanza del loro ruolo. Anas è l'ente preposto alla gestione, manutenzione e sicurezza delle strade e autostrade di interesse nazionale. In caso di incidenti, i suoi tecnici sono chiamati a intervenire per valutare l'integrità della sede stradale, effettuare verifiche tecniche e, se necessario, disporre la chiusura temporanea di tratti di strada per consentire i soccorsi e i rilievi senza impedimenti.

La loro presenza sul luogo del sinistro, in collaborazione con le altre autorità, è fondamentale per assicurare che le condizioni di agibilità e sicurezza della strada vengano ripristinate nel più breve tempo possibile, garantendo la fluidità e la sicurezza della circolazione. L'efficace coordinamento tra tutti gli enti coinvolti è un elemento chiave per la gestione delle emergenze e la prevenzione di ulteriori pericoli sulla rete stradale, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza per gli utenti della strada.