Un significativo corteo ha attraversato le vie di Trieste nel tardo pomeriggio del 30 luglio 2026, partendo da piazza Garibaldi. La manifestazione è stata indetta per chiedere con forza "verità, giustizia e, se possibile, vendetta per la morte di Abderrahim Fakir", il quarantatreenne di origine marocchina deceduto nei giorni scorsi a Bologna. La sua scomparsa è avvenuta durante un intervento delle forze dell’ordine, un evento che ha generato profonda indignazione e richieste di chiarimento. L'iniziativa ha preso il via con un presidio vibrante, durante il quale numerosi partecipanti si sono alternati al microfono, ribadendo con veemenza l'esigenza di fare piena luce su quanto accaduto nel capoluogo emiliano.

Le voci della protesta e i simboli esposti

Il presidio iniziale ha visto un'ampia partecipazione, con i manifestanti che hanno espresso il loro dissenso attraverso simboli e slogan. Tra questi, spiccavano una bandiera della Palestina e una del movimento Trieste antifascista, affiancate da numerosi cartelli che recavano la scritta inequivocabile: 'Verità per Fakir'. Questi elementi visivi hanno sottolineato la natura composita e determinata della protesta. La stima fornita dalla Questura indicava la presenza di circa cento persone all'avvio del corteo, un numero che rifletteva la mobilitazione della comunità e dei sostenitori della causa. In testa alla processione, uno striscione di grandi dimensioni catturava l'attenzione, proclamando con decisione: "Giustizia per Fakir, sappiamo chi è stato".

Questo messaggio diretto e accusatorio ha evidenziato la convinzione dei partecipanti riguardo alle responsabilità dietro la morte dell'uomo.

Il percorso del corteo e la scorta delle autorità

I promotori e i partecipanti al corteo hanno chiaramente espresso la loro intenzione di proseguire la marcia attraverso le principali vie della città, con l'obiettivo finale di raggiungere la Questura di Trieste. Questo percorso simbolico mirava a portare le loro richieste direttamente alle istituzioni, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di risposte concrete. Durante l'intero svolgimento della manifestazione, il corteo è stato costantemente scortato dagli agenti della polizia. A garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini erano presenti anche unità della polizia locale e dei carabinieri, a testimonianza dell'attenzione delle autorità verso l'evento.

La presenza coordinata delle forze dell'ordine ha assicurato che la protesta si svolgesse in un contesto di controllo, pur permettendo ai manifestanti di esprimere liberamente le proprie istanze.

Contesto delle mobilitazioni e l'appello alla chiarezza

Questa manifestazione a Trieste si inserisce in un più ampio quadro di proteste e mobilitazioni che hanno interessato diverse città italiane a seguito della tragica morte di Abderrahim Fakir. Il decesso dell'uomo, avvenuto a Bologna in circostanze ancora da chiarire durante un intervento delle forze dell’ordine, ha sollevato un'ondata di sdegno e una pressante richiesta di trasparenza e accertamento dei fatti. L'episodio ha acceso i riflettori sulle dinamiche degli interventi di polizia e sulla necessità di garantire la massima chiarezza e responsabilità.

Le voci che si sono levate da piazza Garibaldi a Trieste, così come quelle di altre piazze, rappresentano un appello unanime affinché la verità emerga pienamente e che venga fatta giustizia per la morte di Fakir, riaffermando il diritto a risposte esaustive e a un'indagine imparziale.