Un presidio pacifico si è svolto ad Ancona, in piazza del Plebiscito, davanti alla Prefettura, per chiedere verità e giustizia per Abderahim Fakir. Il quarantatreenne di origine marocchina è deceduto domenica scorsa durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. L'iniziativa ha visto la partecipazione di partiti, collettivi e movimenti del campo progressista locale, inserendosi in un più ampio contesto di mobilitazioni nazionali.

Alla manifestazione anconetana erano presenti i vertici locali di Avs, il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Mastrovincenzo e i consiglieri comunali Edoardo Carboni e Francesco Rubini.

Quest'ultimo ha ribadito il messaggio centrale della serata: «Nessuno deve morire quando si trova in custodia delle forze dell'ordine in un Paese democratico come il nostro». I partecipanti hanno espresso solidarietà alla famiglia di Fakir, ribadendo l'importanza del rispetto dei diritti umani e delle garanzie per le persone in custodia.

Le mobilitazioni per Abderahim Fakir in Italia

La richiesta di verità e giustizia per Abderahim Fakir si inserisce in un contesto nazionale di iniziative analoghe, organizzate in diverse città italiane. Un esempio è il presidio che si è tenuto a Bergamo, in piazza Gaza, il 24 luglio 2026. In queste occasioni, i promotori hanno espresso solidarietà alla famiglia di Fakir e a tutte le persone colpite da episodi di violenza e repressione.

Le iniziative si inseriscono in un quadro più ampio di mobilitazioni che chiedono attenzione ai diritti delle persone migranti e denunciano fenomeni di repressione e discriminazione. La vicenda di Abderahim Fakir ha suscitato reazioni significative, con richieste di chiarezza sulle circostanze della sua morte e di garanzie per il rispetto delle procedure durante i fermi di polizia. Le manifestazioni si sono svolte in modo pacifico, con la partecipazione di cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni, uniti nella richiesta di trasparenza e responsabilità.