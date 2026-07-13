Il Venezuela è stato colpito da un devastante doppio terremoto, le cui conseguenze continuano a essere drammatiche. Il bilancio ufficiale delle vittime è salito a 4.516 morti, come comunicato dal governo venezuelano. L'annuncio, diffuso il 13 luglio 2026 da Caracas, conferma un significativo e doloroso aumento rispetto ai dati precedentemente registrati, evidenziando la gravità dell'emergenza che sta affliggendo il Paese. La notizia ha scosso la nazione, mentre le operazioni di soccorso proseguono incessantemente per cercare eventuali dispersi e fornire assistenza immediata alle comunità colpite.

Oltre 16.700 feriti: l'impatto del sisma

Accanto al tragico numero di decessi, le cifre ufficiali rese note dalle autorità venezuelane rivelano un quadro altrettanto preoccupante per quanto riguarda i feriti. Il totale delle persone coinvolte nei due eventi sismici ha superato quota 16.700. Questo dato sottolinea l'ampiezza dell'impatto del doppio terremoto, che ha interessato diverse aree del Paese, causando danni estesi e lasciando migliaia di persone con la necessità di cure mediche urgenti. Le strutture sanitarie sono sotto pressione per gestire l'afflusso di pazienti, mentre la macchina dei soccorsi lavora senza sosta per raggiungere le zone più remote e portare aiuto.

Il governo venezuelano e gli aggiornamenti costanti

Il governo del Venezuela mantiene un costante monitoraggio della situazione, fornendo aggiornamenti regolari sull'evolversi dell'emergenza. Il comunicato ufficiale, diffuso nella serata del 13 luglio 2026, ha ribadito l'impegno delle autorità nel gestire la crisi. Le squadre di soccorso e assistenza sono attive su tutto il territorio interessato, con l'obiettivo primario di supportare le popolazioni colpite e mitigare gli effetti di questa catastrofe naturale. La trasparenza nella diffusione del bilancio ufficiale delle vittime e dei feriti è un elemento chiave nella gestione dell'informazione, mentre il Paese si stringe attorno alle famiglie che hanno perso i propri cari e a quanti stanno affrontando le conseguenze del sisma.

Le autorità continuano a valutare i danni e a pianificare le prossime fasi degli interventi, con una particolare attenzione alla ricostruzione e al ripristino delle condizioni di normalità per le comunità devastate.