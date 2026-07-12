Il deputato umbro Walter Verini ha espresso apprezzamento per la decisione della Procura della Repubblica di Perugia di non indicare la nazionalità degli indagati nei comunicati stampa. Verini ha definito questa prassi di "grande valore giuridico e culturale", poiché rafforza i principi di rispetto della persona e presunzione di innocenza. L'intervento del parlamentare, diffuso il 12 luglio 2026, evidenzia l'importanza di una comunicazione giudiziaria che tuteli i diritti fondamentali.

Il valore della scelta di Perugia

Secondo il deputato, la scelta della Procura di Perugia è un passo significativo.

Verini ha ribadito che "non indicare la nazionalità degli indagati nei comunicati stampa relativi alle indagini ha un grande valore giuridico e culturale". Tale decisione è pienamente in linea con i principi di rispetto della persona e della presunzione di innocenza. Questa condotta previene pregiudizi e contrasta discriminazioni, salvaguardando i diritti individuali.

Perugia: un modello per la giustizia e la comunicazione

La Procura della Repubblica di Perugia ha adottato la prassi di omettere la nazionalità degli indagati nei comunicati. Questa scelta, che si inserisce in un contesto di attenzione ai diritti delle persone coinvolte e alla necessità di garantire un'informazione rispettosa e non discriminatoria, è stata definita da Verini un esempio positivo per altre istituzioni giudiziarie, promuovendo un approccio più etico e giuridicamente fondato.

Il tema della comunicazione giudiziaria è oggetto di dibattito, mirato a bilanciare il diritto all'informazione con la tutela della dignità. La posizione di Verini enfatizza l'urgenza di evitare elementi che possano favorire stereotipi o alimentare discriminazioni, a beneficio di un sistema giudiziario più equo e trasparente.