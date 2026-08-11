Un incidente stradale si è verificato all'alba di questa mattina sull'autostrada A14, nel tratto che attraversa il Fermano, precisamente nel territorio comunale di Porto San Giorgio. L'episodio, avvenuto intorno alle 5.30, ha visto una vettura schiantarsi contro la parete della galleria San Giorgio, in direzione nord. A bordo del veicolo, oltre al conducente, viaggiavano una donna, seduta sul lato passeggero anteriore, e due bambini di cinque e otto anni, che occupavano i sedili posteriori. Nonostante la dinamica, fortunatamente, nessuno degli occupanti ha riportato gravi conseguenze.

L'impatto è stato particolarmente violento sul lato anteriore destro dell'auto, dove era seduta la donna. La gravità dei danni ha reso indispensabile l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla in sicurezza dall'abitacolo. Contestualmente, i sanitari del 118 sono giunti sul posto per fornire le prime cure e verificare lo stato di salute di tutti i coinvolti, inclusi i due minori. La prontezza dei soccorsi ha permesso di gestire l'emergenza in modo efficace, scongiurando esiti più gravi.

Interventi di soccorso e impatto sul traffico

Oltre alle squadre dei vigili del fuoco e al personale medico del 118, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Autostradale. Il loro compito è stato quello di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e garantire la sicurezza dell'area.

L'incidente ha inevitabilmente causato rallentamenti significativi al traffico in direzione nord, poiché le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza della carreggiata hanno richiesto la temporanea occupazione di parte della sede stradale.

Precedenti incidenti nel tratto autostradale del Fermano

Il tratto dell'autostrada A14 nel Fermano è purtroppo noto per essere stato teatro di altri eventi analoghi. In una circostanza precedente, sempre lungo la A14, ma in direzione sud e all'altezza del chilometro 288, si era verificato un tamponamento tra un furgone e un'autocisterna adibita al trasporto di olio. Anche in quel caso, la dinamica fu complessa: il conducente del furgone rimase incastrato all'interno dell'abitacolo, rendendo necessario l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Fermo per liberarlo con attrezzature specifiche.

Fortunatamente, non si registrarono dispersioni del carico trasportato dall'autocisterna.

Anche in occasione di quel precedente sinistro, le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area comportarono l'interruzione temporanea della circolazione lungo la corsia sud dell'autostrada, con conseguenti inevitabili disagi e rallentamenti per gli automobilisti. Questi episodi sottolineano l'importanza cruciale della tempestività e della professionalità degli interventi delle squadre di soccorso e della Polizia Autostradale nella gestione delle emergenze lungo le arterie stradali, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e ripristinare quanto prima la normale viabilità.