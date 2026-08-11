Un tragico incidente stradale ha funestato la serata di lunedì 10 agosto 2026 ad Albenga, in provincia di Savona. Intorno alle ore 23:30, un violento scontro frontale ha coinvolto una motocicletta e un'autovettura lungo la via Aurelia, nel tratto che congiunge Albenga con la vicina Ceriale. L'impatto ha avuto conseguenze fatali per la conducente della due ruote: una donna di 31 anni ha purtroppo perso la vita sul colpo. Il personale medico del 118, giunto con urgenza sul luogo del sinistro, ha solo potuto constatare il decesso della giovane vittima, le cui condizioni erano apparse disperate.

Questo drammatico evento si inserisce in una preoccupante serie di sinistri che hanno coinvolto motociclisti nel territorio ligure. Solo il giorno precedente, domenica 9 agosto 2026, un altro incidente mortale aveva scosso la provincia di Imperia. Lungo la strada statale 28 del Colle di Nava, nel comune di Chiusanico, un motociclista di circa 50 anni aveva perso la vita all'interno della galleria Madonna degli Angeli. Anche in quell'occasione, i soccorsi si erano rivelati vani, confermando la gravità degli impatti che spesso caratterizzano gli scontri con le due ruote.

L'incidente di Albenga: i dettagli

L'episodio fatale per la donna di 31 anni si è consumato nella tarda serata di lunedì, lungo l'Aurelia, nel territorio di Albenga.

La dinamica esatta dello scontro frontale tra la motocicletta e l'autovettura è ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti. Le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi necessari a ricostruire cause e responsabilità. L'intervento del personale medico del 118, sebbene tempestivo, non ha potuto alterare l'esito tragico, confermando il decesso della donna alla guida della moto, a testimonianza della violenza dell'urto e delle gravi lesioni.

Precedenti incidenti nel Savonese

Il Savonese, e in particolare l'Aurelia, è stato purtroppo scenario di altri gravi episodi che hanno coinvolto motociclisti e autovetture. Un precedente significativo risale alla notte tra il 19 e il 20 giugno 2026.

In quell'occasione, un altro scontro tra una moto e un'auto, avvenuto sempre sull'Aurelia all'altezza di Ceriale, aveva avuto un esito altrettanto drammatico. L'incidente aveva causato la morte di una giovane donna e il grave ferimento di un'altra persona, trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni definite critiche. Questi eventi recenti evidenziano la persistente vulnerabilità degli utenti della strada, in particolare dei motociclisti, e richiamano a maggiore consapevolezza e prudenza alla guida su arterie trafficate.