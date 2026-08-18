La Regione Abruzzo ha annunciato l'apertura di un nuovo bando per studenti delle scuole superiori interessati a un anno scolastico all'estero. L'iniziativa, presentata il 18 agosto 2026, offre ai giovani abruzzesi l'opportunità di arricchire il proprio percorso formativo con un'esperienza internazionale.

Promosso dall'amministrazione regionale, il bando si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti in Abruzzo. L'obiettivo è favorire la crescita personale e culturale, permettendo di confrontarsi con sistemi educativi diversi e acquisire competenze linguistiche e relazionali.

Questa esperienza è cruciale per sviluppare autonomia, adattamento e spirito di iniziativa.

Dettagli del bando e requisiti

Il bando prevede la copertura totale o parziale delle spese di soggiorno e frequenza scolastica presso istituti stranieri convenzionati. Gli studenti dovranno presentare la domanda di partecipazione entro i termini stabiliti, allegando certificato di iscrizione scolastica e una lettera motivazionale. I criteri di selezione includono merito scolastico e conoscenza della lingua del Paese ospitante.

La Regione ha sottolineato che l'esperienza all'estero è un'opportunità di crescita unica per i giovani, evidenziando l'impegno a sostenere la formazione internazionale. Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

I selezionati riceveranno indicazioni dettagliate su partenza e scuole di destinazione.

L'impegno della Regione per la mobilità studentesca

La Regione Abruzzo promuove iniziative per l'internazionalizzazione dell'istruzione e la mobilità studentesca. Tramite bandi e programmi specifici, l'ente sostiene la partecipazione dei giovani a progetti di studio e formazione all'estero, rafforzando competenze linguistiche e interculturali e aumentando le opportunità di inserimento lavorativo.

Per dettagli e testo integrale del bando, gli interessati possono fare riferimento al sito ufficiale della Regione Abruzzo, dove sono disponibili tutte le informazioni su modalità di partecipazione e requisiti.