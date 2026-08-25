È venuto a mancare all'età di 87 anni Michele Brero, noto imprenditore piemontese e patron delle acque minerali Pian della Mussa. La notizia della sua scomparsa, che ha segnato profondamente il mondo imprenditoriale regionale, è stata diffusa il 25 agosto.

Brero era riconosciuto come una figura di riferimento nel settore delle acque minerali in Piemonte, avendo dedicato gran parte della sua vita alla guida dell'azienda Pian della Mussa. Sotto la sua direzione, l'impresa ha conosciuto un significativo sviluppo e una notevole crescita, affermando il proprio marchio non solo a livello locale ma anche nel più ampio panorama nazionale.

L'impronta di una carriera nel settore idrico

L'attività imprenditoriale di Michele Brero nel settore idrico prese avvio diversi decenni fa, caratterizzandosi fin da subito per una profonda determinazione nella valorizzazione delle sorgenti alpine. Fu grazie alla sua visione e al suo impegno costante che le acque Pian della Mussa divennero un vero e proprio sinonimo di qualità e di particolare attenzione all'ambiente.

Questo successo fu possibile anche grazie alle caratteristiche naturali uniche delle fonti, situate nelle pittoresche Valli di Lanzo, in provincia di Torino. L'azienda, pur crescendo e modernizzandosi, ha saputo mantenere nel corso degli anni una forte impronta familiare, coniugando una gestione attenta sia all'innovazione tecnologica sia alla tradizione e ai valori fondanti.

Un legame indissolubile con il Piemonte e le sue montagne

Michele Brero era animato da un profondo legame con il suo territorio piemontese e, in particolare, con le sue maestose montagne. La località di Pian della Mussa, che diede il nome all'azienda e ne rappresentò il cuore pulsante, è un'area alpina suggestiva, posta a circa 1.800 metri di altitudine, celebre per le sue sorgenti di acqua pura e cristallina.

L'impegno di Brero si è sempre concretizzato nella tutela delle risorse naturali e nel rispetto dell'ambiente circostante. Questi valori non furono solo principi astratti, ma pilastri fondamentali che hanno caratterizzato l'intera filosofia aziendale e che oggi rimangono come eredità preziosa della sua lunga e fruttuosa attività imprenditoriale.

La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nel mondo imprenditoriale piemontese e, più specificamente, all'interno del settore delle acque minerali. I funerali di Michele Brero si svolgeranno in forma strettamente privata, in ottemperanza alle volontà espresse dalla famiglia.