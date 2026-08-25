Sigfrido Ranucci, giornalista e attuale vicedirettore degli Approfondimenti Rai, ha commentato pubblicamente le indiscrezioni riguardanti una sua possibile nomina a direttore della Scuola di giornalismo della Rai di Perugia. L'intervento è avvenuto a Cerveteri, il 25 agosto 2026, poco prima dell'inizio del suo spettacolo “Diario di un Trapezista”.

Ranucci ha espresso il suo punto di vista sulla questione, affermando: “Tu sposti Sigfrido Ranucci perché non ti è consono e lo metti a insegnare per formare altri 100 Sigfrido Ranucci. E poi che ci fai, glieli sposti?”.

Questa dichiarazione giunge in un momento in cui circolano voci insistenti su un suo possibile trasferimento dalla conduzione di Report alla guida dell’istituto di formazione giornalistica umbro.

Il futuro di Ranucci e la trasmissione Report

La Rai sta attualmente valutando il futuro di Report e la posizione di Sigfrido Ranucci. Una riunione dei vertici aziendali è stata convocata per il 25 agosto 2026 per definire i prossimi passaggi. Tra le ipotesi di ricollocazione per il giornalista, oltre alla direzione della Scuola di giornalismo di Perugia, sono stati considerati altri incarichi equivalenti all’interno dell’azienda. Ranucci, tuttavia, ha escluso un eventuale trasferimento d’ufficio al Tg3 o a Rainews24, motivando la sua scelta con il rispetto per i direttori delle due testate.

Nel frattempo, la Rai ha comunicato un record storico di iscrizioni alla Scuola di giornalismo di Perugia, con un numero di domande più che raddoppiato rispetto al 2024. L’azienda intende così valorizzare l’istituto umbro in un periodo di particolare attenzione mediatica, che si intreccia con le discussioni sul futuro professionale di Ranucci.

La Scuola di giornalismo Rai di Perugia: un centro di formazione

La Scuola di giornalismo della Rai di Perugia si conferma un centro di formazione riconosciuto a livello nazionale per l’accesso alla professione giornalistica. L’istituto offre corsi biennali, strutturati per preparare i futuri giornalisti attraverso un percorso che integra teoria e pratica, avvalendosi del coinvolgimento di professionisti del settore e docenti qualificati.

La decisione definitiva sul futuro di Sigfrido Ranucci e sulla conduzione di Report è attesa nelle prossime ore, al termine della riunione dei vertici Rai. L'azienda prosegue nelle valutazioni interne con l'obiettivo di garantire continuità alla trasmissione e alla redazione del programma di inchieste, un appuntamento fisso per il pubblico televisivo.