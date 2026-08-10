Trent'anni senza Angela Celentano, ma con la speranza di poterla riabbracciare ancora viva. Nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa, la famiglia ha affidato a una pagina Facebook dedicata ad Angela un messaggio per ricordare la bambina e ribadire la volontà di continuare a cercarla.

"30 anni senza di te"

"Oggi sono 30 anni senza di te. 30 anni in cui la certezza di riabbracciarti non è mai venuta meno". È il messaggio con cui la famiglia di Angela Celentano ricorda l'anniversario della scomparsa.

Angela scomparve dal Monte Faito, a Castellammare di Stabia, quando aveva appena tre anni.

Da allora, le ricerche non si sono mai fermate e nel corso degli anni hanno coinvolto anche l'estero.

La speranza della famiglia

Nel messaggio, la famiglia sottolinea come il ricordo di Angela non sia legato soltanto a una data, ma accompagni ogni giorno i suoi cari.

"Non servono date per ricordarti perché non sei una ricorrenza ma ogni giorno che passa non è che un altro giorno senza di te. Sei ogni giorno nei nostri cuori e nei nostri pensieri e oggi, così come dal 10 Agosto 1996, il nostro obiettivo è sempre quello di poterti raggiungere, ovunque tu sia - scrive ancora la famiglia - Potrebbe sembrare follia… Ma noi siamo ancora qui a sperare e credere che prima o poi tutto questo finirà. A presto Angela. La tua famiglia".